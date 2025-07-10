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ليبيريا توقّع اتفاقا بقيمة 1.8 مليار دولار لتأهيل خط قطار لنقل خام الحديد

This photo taken on May 30, 2017 shows the train tracks of the container terminal of the port of Mombasa. More than a century after a colonial railway gave birth to modern Kenya, the country is betting on a new Chinese-built route to cement its position as the gateway to East Africa. The $3.2 billion (2.8 billion euro) railway linking Nairobi with the port city of Mombasa will May 31 take its first passengers on the 472 kilometre (293 mile) journey, allowing them to skip a hair-raising drive on one of Kenya's most dangerous highways. (Photo by TONY KARUMBA / AFP)
يأتي الاتفاق في إطار سياسة حكومية تهدف إلى السماح لأكثر من شركة باستخدام ممر غينيا-ليبيريا عبر مشغل مستقل (الفرنسية)
10/7/2025-|آخر تحديث: 15:09 (توقيت مكة)

أعلنت ليبيريا توقيع اتفاق بقيمة 1.8 مليار دولار مع شركة "إيفانهوي أتلانتيك" الأميركية، يتيح لها إعادة تأهيل واستخدام شبكة السكك الحديدية لنقل خام الحديد من غينيا المجاورة بهدف التصدير، وفق ما كشفته السفارة الأميركية في منشور على صفحتها الرسمية بفيسبوك.

ووصف البيان الاتفاق بأنه "خطوة محورية نحو تحقيق رؤية الرئيس جوزيف بواكاي الرامية إلى تطوير سياسة النقل بالسكك الحديدية متعددة المستخدمين وجذب استثمارات دولية جديدة".

تصميم خاص خريطة ليبيريا
خريطة ليبيريا (الجزيرة)

ويأتي الاتفاق في إطار سياسة حكومية تهدف إلى السماح لأكثر من شركة باستخدام ممر غينيا-ليبيريا، عبر مشغل مستقل، فور انتهاء اتفاق تطوير الموارد المعدنية لشركة "أرسيلور ميتال ليبيريا" عام 2030.

ولم تفصح السفارة الأميركية عن مزيد من التفاصيل حول الاتفاق، الذي أُبرم قبيل القمة الأفريقية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، التي عقدت أمس الأربعاء في واشنطن وتشمل 5 دول من بينها ليبيريا.

ويرجَّح أن يسهم استخدام خط السكك الحديدية في توفير أقصر مسار تصدير من مشروع "كون كوني" التابع للشركة في غينيا، والذي من المتوقع أن يُنتج ما بين مليونين و5 ملايين طن سنويا في المرحلة الأولى، على أن يرتفع الإنتاج إلى نحو 30 مليون طن في المرحلة الثانية.

المصدر: الصحافة الأجنبية

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