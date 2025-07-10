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هآرتس: انتحار جندي إسرائيلي في لواء غولاني بعد التحقيق معه

People mourn over the grave of Israeli reserve soldier Sergeant first class Benyamin Asulin ,28, who was killed in a battle in the Gaza Strip, during his funeral at the military cemetery in Haifa, Israel, Tuesday, July 8, 2025. (AP Photo/Ariel Schalit)
الجندي أخذ سلاح رفيقه وأطلق النار على نفسه بعد سحب سلاحه (أسوشيتد برس)
10/7/2025-|آخر تحديث: 08:04 (توقيت مكة)

قالت صحيفة هآرتس إن جنديا في لواء غولاني انتحر هذا الأسبوع بإطلاق النار على نفسه في قاعدة سدي يمان.

وأوضحت الصحيفة أن الجندي انتحر بعد خضوعه لتحقيق من قبل شرطة التحقيقات العسكرية.

وأضافت أن الجندي غادر قطاع غزة لحضور دورة تنشيطية وكان محققو الشرطة العسكرية في انتظاره بشأن تحقيق سابق.

وأشارت إلى أن قادة الجندي الذي انتحر قرروا سحب سلاحه منه عقب التحقيق وبعد ساعات أخذ سلاح رفيقه وأطلق النار على نفسه.

المصدر: الجزيرة

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