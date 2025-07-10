هآرتس: انتحار جندي إسرائيلي في لواء غولاني بعد التحقيق معه

قالت صحيفة هآرتس إن جنديا في لواء غولاني انتحر هذا الأسبوع بإطلاق النار على نفسه في قاعدة سدي يمان.

وأوضحت الصحيفة أن الجندي انتحر بعد خضوعه لتحقيق من قبل شرطة التحقيقات العسكرية.

وأضافت أن الجندي غادر قطاع غزة لحضور دورة تنشيطية وكان محققو الشرطة العسكرية في انتظاره بشأن تحقيق سابق.

وأشارت إلى أن قادة الجندي الذي انتحر قرروا سحب سلاحه منه عقب التحقيق وبعد ساعات أخذ سلاح رفيقه وأطلق النار على نفسه.