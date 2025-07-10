13 شهيدا بغارة إسرائيلية تستهدف طابور غذاء للأطفال في دير البلح

قالت مصادر في مستشفى شهداء الأقصى إن 13 فلسطينيا استشهدوا وأصيب العشرات بجروح في غارة إسرائيلية على دير البلح وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن طيران الاحتلال استهدف طابور توزيع مكملات غذائية للأطفال في دير البلح، مشيرة إلى أن غالبية الضحايا أطفال ونساء.

وقد نقلت فرق الإسعاف الفلسطينية جثامين الشهداء والمصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح ووصف أطباء حالة بعضهم بالخطيرة.

وقال مراسل الجزيرة من دير البلح أشرف أبو عمرة إن الناس تجمعوا في طوابير طويلة، بينهم أطفال ونساء، عند إحدى النقاط الطبية التي تقدم الرعاية للأطفال والنساء وتتبع الأمم المتحدة، كما تقدم المكملات الغذائية للأطفال.

وأضاف المراسل أن الناس تفاجأوا بغارة إسرائيلية على باب هذه النقطة الطبية، وهو ما أدى لارتفاع هذا العدد الكبير من الضحايا، وبينهم أطفال دون سن العاشرة، مشيرا إلى أن النقطة الطبية تقع في منطقة البلد وسط دير البلح.

وقال إن ممرات الطوارئ بالمستشفى يكتظ بالمصابين في الوقت الذي يحاول فيه الطاقم الطبي جاهدا تقديم العلاج.

كما أفاد المراسل بوقوع مجزرة بسوق النصيرات سقط فيها شهداء ومصابون.

ووقعت مجزرة في مخيم البريج المكتظ، واستطاعت طواقم الإسعاف انتشال 4 جثث بينما بقي عدد كبير تحت الأنقاض.

وأشار المراسل إلى استهداف الغارات الإسرائيلية للمنازل المأهولة بالسكان.

كما استهدف الاحتلال الإسرائيلي منطقة المواصي الساحلية فجر اليوم أدى لاستشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين.

وأفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 20 في قصف مسيرة إسرائيلية فجر اليوم الخميس خيمةَ نازحين بمواصي مدينة خان يونس.

وفي وسط القطاع، قال مستشفى العودة إن فلسطينيا استشهد وأصيب 10 آخرون إثر قصف من مسيرة إسرائيلية على سوق مخيم النصيرات.

وقد أعلنت مستشفيات القطاع، استشهاد 71 فلسطينيا جراء الغارات الإسرائيلية منذ فجر اليوم الأربعاء.

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ونفذت قوات الاحتلال حزاما ناريا مكثفا على شرقي مدينة غزة، وقال الدفاع المدني إنه عرقل عمل الجهاز في إنقاذ العالقين تحت الأنقاض.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 57 ألفا و680 شهيدا و137 ألفا و409 مصابين.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.