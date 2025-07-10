13 شهيدا بغارة إسرائيلية تستهدف طابور غذاء للأطفال في دير البلح

قالت مصادر في مستشفى شهداء الأقصى إن 13 فلسطينيا استشهدوا وأصيب العشرات بجروح في غارة إسرائيلية على دير البلح وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن طيران الاحتلال استهدف طابور توزيع مكملات غذائية للأطفال في دير البلح، مشيرة إلى أن غالبية الضحايا أطفال ونساء.

وفي هذا السياق، كان مراسل الجزيرة قد أفاد بوجود مصابين ومفقودين في غارات إسرائيلية مكثفة على منازل بحي التفاح شرقي غزة.

وقالت مصادر في مستشفيات غزة إن 65 شهيدا سقطوا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر الأربعاء.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 57 ألفا و680 شهيدا و137 ألفا و409 مصابين.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.