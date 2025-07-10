زعيم الحوثيين: لن نسمح بمرور بضائع ذات صلة بإسرائيل عبر البحر

قال زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن عبد الملك الحوثي -اليوم الخميس- إنه من غير الممكن السماح لأي شركة بنقل بضائع ذات صلة بإسرائيل عبر مسرح العمليات المعلن عنه ضمن مناطق بحرية محددة.

وأكد أن حظر الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب مستمر، وأن "شركات نقل بحري تخالف قرار الحظر على ميناء أم الرشراش متوهمة أنه يمكن التغاضي عن ذلك".

وأضاف "قرارنا منع الملاحة على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، هو قرار حازم ثابت مستمر طالما استمر العدو الإسرائيلي في العدوان والحصار على قطاع غزة".

وتابع "قرار الحظر لم يتوقف أبدا ولم يلغ، وهو قرار ساري المفعول، وكانت عملية الرصد مستمرة، وما استجد هو المخالفة من بعض الشركات".

السيد القائد:

قرار منع ملاحة العدو في منطقة عمليات القوات المسلحة، هو قرار حازم ثابت مستمر..#سيد_القول_والفعل#ثابتون_مع_غزة pic.twitter.com/GftwiTrDQe — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) July 10, 2025

إغراق سفينتين

وكانت جماعة أنصار الله، أعلنت أمس الأربعاء، مسؤوليتها عن إغراق سفينة الشحن "إترنيتي سي" في البحر الأحمر، مؤكدة أنها أنقذت عددا من أفراد طاقمها، وقدمت لهم الرعاية الطبية ونقلتهم لمكان آمن.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع -في كلمة تلفزيونية- "استهدفنا السفينة إترنيتي سي، التي كانت متجهة إلى ميناء أم الرشراش المحتلة (إيلات) بزورق مسيّر و6 صواريخ ما أدى لغرقها".

وأشار سريع إلى أن استهداف السفينة جاء بعد رفضها نداءات وتحذيرات القوات البحرية اليمنية.

وشدد على أن هذه "العملية العسكرية جاءت انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وإسنادا لمجاهديه"، مؤكدا استمرار منع حركة الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي.

وتعد هذه السفينة الثانية التي أغرقتها الجماعة في أقل من 4 أيام، بعد أن بث الإعلام الحربي التابع لها يوم الثلاثاء مشاهد استهداف وإغراق السفينة "ماجيك سيز"، التي ترفع العلم الليبيري، وتديرها شركة يونانية في هجوم الأحد الماضي قبالة جنوب غرب اليمن.

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وذكرت مصادر بشركات أمن شاركت في عملية الإنقاذ أن الهجوم أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإنقاذ 6 آخرين وفقد 15.

ونفّذ الحوثيون، الذين يسيطرون على مناطق واسعة من اليمن لأكثر من عقد، عشرات الهجمات الصاروخية ضد إسرائيل وضد سفن في البحر الأحمر أكدوا ارتباطها بإسرائيل، في خطوة أدرجوها في إطار إسنادهم للفلسطينيين.

ويثير استئناف العمليات في البحر الأحمر بالهجوم على "ماجيك سيز"، بعد توقف استمر عدة أشهر، مخاوف حيال عودة الهجمات المتواترة في الممر البحري وانهيار الهدنة مع واشنطن.

حركة الملاحة

وأجبرت هجمات الحوثيين السفن على تغيير مسارها، ما أدى إلى تقلص حركة الملاحة عبر قناة السويس، الشريان الحيوي الذي يمر عبره عادة نحو 12% من حركة الملاحة العالمية، وفق الغرفة الدولية للشحن.

ويسري وقف لإطلاق النار مع الولايات المتحدة أعلن في مايو/أيار بوساطة عُمانية أنهى أسابيع من الضربات الأميركية المكثفة على اليمن، ويهدف إلى ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر.

ورغم الهدنة مع الأميركيين، أكد الحوثيون في مايو/أيار أن السفن الإسرائيلية ستبقى "عرضة للاستهداف" في الممرات المائية قبالة اليمن، بما فيها البحر الأحمر وخليج عدن، حتى وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وترد إسرائيل على هذه الهجمات بتنفيذ ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن، بما فيها موجة هجمات استهدفت الأحد الماضي مدينة الحديدة الساحلية ومناطق مجاورة لها.