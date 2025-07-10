عاجل | زعيم أنصار الله باليمن: قرارنا منع الملاحة على العدو الإسرائيلي مستمر طالما استمر العدوان والحصار على قطاع غزة

عاجل | زعيم أنصار الله باليمن: شركات نقل بحري تخالف قرار الحظر على ميناء أم الرشراش متوهمة أنه يمكن التغاضي عن ذلك

عاجل | زعيم أنصار الله باليمن: إسنادنا لغزة مستمر ونفذنا هذا الأسبوع عمليات بصواريخ باليستية ومسيرات وزوارق حربية

التفاصيل بعد قليل..