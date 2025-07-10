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عاجل | زعيم أنصار الله باليمن: قرارنا منع الملاحة على العدو الإسرائيلي مستمر طالما استمر العدوان والحصار على قطاع غزة
10/7/2025-|آخر تحديث: 16:46 (توقيت مكة)
عاجل | زعيم أنصار الله باليمن: قرارنا منع الملاحة على العدو الإسرائيلي مستمر طالما استمر العدوان والحصار على قطاع غزة
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التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة