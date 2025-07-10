الشرطة الإسرائيلية: إطلاق نار في مفترق غوش عتصيون جنوبي الضفة الغربية وهناك عدد من الإصابات بدرجات متفاوتة

إذاعة الجيش الإسرائيلي: أنباء عن عملية إطلاق نار عند مفترق غوش عتصيون قرب الخليل والقوات تتوجه إلى المكان.

الجيش الإسرائيلي: حدث أمني عند مفترق غوش عتصيون جنوب الضفة الغربية وقواتنا هرعت إلى المكان والتفاصيل قيد الفحص.

إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري: إطلاق النار على 3 فلسطينيين عند مفترق غوش عتصيون جنوب الضفة الغربية

إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة إسرائيلي بإطلاق نار وطعن داخل مجمع قرب مفرق غوش عتصيون وتحييد فلسطينيين اثنين

التفاصيل بعد قليل..