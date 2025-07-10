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الشرطة الإسرائيلية: إطلاق نار في مفترق غوش عتصيون جنوبي الضفة الغربية وهناك عدد من الإصابات بدرجات متفاوتة
10/7/2025-|آخر تحديث: 15:05 (توقيت مكة)
إذاعة الجيش الإسرائيلي: أنباء عن عملية إطلاق نار عند مفترق غوش عتصيون قرب الخليل والقوات تتوجه إلى المكان.
الجيش الإسرائيلي: حدث أمني عند مفترق غوش عتصيون جنوب الضفة الغربية وقواتنا هرعت إلى المكان والتفاصيل قيد الفحص.
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري: إطلاق النار على 3 فلسطينيين عند مفترق غوش عتصيون جنوب الضفة الغربية
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة إسرائيلي بإطلاق نار وطعن داخل مجمع قرب مفرق غوش عتصيون وتحييد فلسطينيين اثنين
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة