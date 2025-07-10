الشرطة الإسرائيلية: إطلاق نار في مفترق غوش عتصيون جنوبي الضفة الغربية وهناك عدد من الإصابات بدرجات متفاوتة
10/7/2025-|آخر تحديث: 15:14 (توقيت مكة)
الشرطة الإسرائيلية: إطلاق نار في مفترق غوش عتصيون جنوبي الضفة الغربية وهناك عدد من الإصابات بدرجات متفاوتة.
الشرطة الإسرائيلية: قوات كبيرة من الشرطة والجيش وأجهزة الطوارئ تعمل في الموقع لفرض السيطرة وتقديم العلاج.
الشرطة الإسرائيلية: قواتنا تقوم بعمليات تمشيط بحثا عن مشتبهين إضافيين.
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري: إطلاق النار على 3 فلسطينيين عند مفترق غوش عتصيون جنوب الضفة الغربية
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة إسرائيلي بإطلاق نار وطعن داخل مجمع قرب مفرق غوش عتصيون وتحييد فلسطينيين اثنين.
إذاعة الجيش الإسرائيلي: مقتل حارس أمن إسرائيلي بإطلاق نار في مفترق غوش عتصيون وتحييد فلسطينيين اثنين.
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة