الشرطة الإسرائيلية: إطلاق نار في مفترق غوش عتصيون جنوبي الضفة الغربية وهناك عدد من الإصابات بدرجات متفاوتة.

الشرطة الإسرائيلية: قوات كبيرة من الشرطة والجيش وأجهزة الطوارئ تعمل في الموقع لفرض السيطرة وتقديم العلاج.

الشرطة الإسرائيلية: قواتنا تقوم بعمليات تمشيط بحثا عن مشتبهين إضافيين.

إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري: إطلاق النار على 3 فلسطينيين عند مفترق غوش عتصيون جنوب الضفة الغربية

إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة إسرائيلي بإطلاق نار وطعن داخل مجمع قرب مفرق غوش عتصيون وتحييد فلسطينيين اثنين.

إذاعة الجيش الإسرائيلي: مقتل حارس أمن إسرائيلي بإطلاق نار في مفترق غوش عتصيون وتحييد فلسطينيين اثنين.

التفاصيل بعد قليل..