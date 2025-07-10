عاجلعاجل,
عاجل | أبو عبيدة: ندعو شبابنا للانتفاض في وجه المعتدين قبل أن يضيع ما تبقى من فلسطين
10/7/2025-|آخر تحديث: 17:07 (توقيت مكة)
أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام:
- من الخليل إلى جنين يواصل الفدائيون عملياتهم ضد الاحتلال وقطعان المغتصبين ردا على العدوان على الأقصى.
- الفدائيون يواصلون عملياتهم ردا على تصاعد جرائم جيش العدو ومغتصبيه التي حولت حياة الفلسطينيين لجحيم.
- ندعو شبابنا الأبطال لتصعيد الفعل المقاوم في كل مناطق الضفة والقدس.
- ندعو للانتفاض في وجه المعتدين لردعهم عن التمادي في جرائمهم وعن المضي قدما في مخطط ضم الضفة.
- ندعو شبابنا للانتفاض في وجه المعتدين قبل أن يضيع ما تبقى من فلسطين من بين أيدي شعبنا.
المصدر: الجزيرة