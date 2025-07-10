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عاجل | أبو عبيدة: ندعو شبابنا للانتفاض في وجه المعتدين قبل أن يضيع ما تبقى من فلسطين

10/7/2025-|آخر تحديث: 17:07 (توقيت مكة)

أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام:

  • من الخليل إلى جنين يواصل الفدائيون عملياتهم ضد الاحتلال وقطعان المغتصبين ردا على العدوان على الأقصى.
  • الفدائيون يواصلون عملياتهم ردا على تصاعد جرائم جيش العدو ومغتصبيه التي حولت حياة الفلسطينيين لجحيم.
  • ندعو شبابنا الأبطال لتصعيد الفعل المقاوم في كل مناطق الضفة والقدس.
  • ندعو للانتفاض في وجه المعتدين لردعهم عن التمادي في جرائمهم وعن المضي قدما في مخطط ضم الضفة.
  • ندعو شبابنا للانتفاض في وجه المعتدين قبل أن يضيع ما تبقى من فلسطين من بين أيدي شعبنا.
المصدر: الجزيرة

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