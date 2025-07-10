صور أقمار اصطناعية تظهر حجم أضرار حرائق الساحل السوري

حصلت الجزيرة على صور أقمار اصطناعية بدا فيها حجم الأضرار التي خلّفتها حرائق الغابات في الساحل السوري، وبيّنت الصور الفرق في تضرر الغطاء النباتي بين الرابع من الشهر الجاري والعاشر منه.

كما أظهرت الصور تضرر الغطاء النباتي بإحدى المناطق جنوب غابات الفرنلق في اللاذقية بمساحة تزيد على 10 آلاف هكتار.

من جهتها، رصدت وكالة "سند" للتحقق بشبكة الجزيرة استمرار الحرائق المتواصلة بالساحل السوري لليوم السابع على التوالي، وذلك استنادا إلى صور الأقمار الصناعية، وأخرى حرارية عبر خريطة وكالة "ناسا" (FIRMS).

وتظهر بيانات خريطة ناسا، 3 بؤر نشطة للحرائق، تتركز في المناطق الجبلية بعدة مواقع في محافظة اللاذقية شمال غرب سوريا.

كما حصلت "سند" على صور أقمار صناعية حديثة ملتقطة، في الفترة بين الرابع من الشهر الجاري والسابع منه، تُظهر تصاعد الدخان وأثرا واضحا للحرائق في تلك المناطق على مساحات واسعة.

وأعلنت السلطات السورية أن فرق الدفاع المدني وأفواج الإطفاء في محافظة اللاذقية تواصل جهودها لإخماد النيران، بمشاركة إقليمية غير مسبوقة، حيث انضمت فرق من تركيا والأردن، إلى جانب دعم جوي من طائرات سورية وتركية وأردنية ولبنانية.

وأوضح مسؤولون سوريون أن عدد الطائرات المشاركة بلغ 16 طائرة حتى الآن، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 20 طائرة خلال الساعات المقبلة.

وتأتي هذه الكارثة وسط موجة جفاف خانقة تشهدها البلاد مؤخرا، إذ سبق لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أن حذرت في يونيو/حزيران الماضي من أن سوريا "لم تشهد ظروفا مناخية بهذا السوء منذ 60 عاما"، مشيرة إلى أن الجفاف يهدد أكثر من 16 مليون شخص بانعدام الأمن الغذائي.