شاهد.. سرايا القدس تستهدف مقرا للاحتلال وقوة خاصة بصواريخ موجهة

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، مشاهد من استهداف مقاتليها موقعا عسكريا إسرائيليا وقوة خاصة متحصنة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتضمنت اللقطات استهداف ما سمّته سرايا القدس "مقر قيادة وسيطرة مستحدثا" لجيش الاحتلال في منطقة السطر الغربي شمالي خان يونس بصاروخين موجهين من طراز "107".

وأكدت السرايا أن الاستهداف وقع في 3 يوليو/تموز الجاري، وحقق إصابات مباشرة بعد عملية رصد دقيقة للقوات والآليات الإسرائيلية ومراقبة تحركاتها.

وشملت اللقطات أيضا استهداف قوة إسرائيلية خاصة تحصنت داخل أحد المنازل بصاروخ موجه من طراز "107" وسط خان يونس.

ووفق فيديو السرايا، فإن هذه العملية تمت أيضا في الثالث من الشهر الجاري، ووثقت اللقطات لحظة الاستهداف وإصابة المنزل.

وكثفت سرايا القدس في الأسابيع الأخيرة نشر فيديوهات عملياتها ضد القوات والآليات الإسرائيلية في شمالي القطاع وجنوبه.

وفي مؤشر واضح على تصاعد عمليات المقاومة ضد قوات الاحتلال، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن 39 جنديا وضابطا قتلوا في قطاع غزة منذ استئناف إسرائيل الحرب في 18 مارس/آذار الماضي، بعد تنصلها من اتفاق يناير/كانون الثاني 2025.