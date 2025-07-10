محادثات بين لافروف وروبيو وروسيا تستنكر "تناقضات" ترامب

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الأميركي ماركو روبيو خلال لقاء على هامش قمة آسيان في كوالالمبور اليوم الخميس جهود إنهاء الحرب في أوكرانيا، في حين انتقد مسؤول رفيع في الخارجية الروسية "الأفعال والتصريحات المتناقضة" لإدارة الرئيس دونالد ترامب.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن "محادثات صريحة أجريت بشأن تسوية الوضع في أوكرانيا والوضع في إيران وسوريا، بالإضافة إلى عدد من القضايا الدولية الأخرى".

وأضافت الوزارة "تم أيضا تأكيد الرغبة المتبادلة في إحياء التعاون الاقتصادي" بين روسيا والولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، نقلت وكالة تاس للأنباء عن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله إن "إدارة ترامب متناقضة للغاية في أفعالها وتصريحاتها، وهذا لا يجعل الأمور سهلة".

وأضاف "مع ذلك، نحن نسلك بعزيمة وثبات مسارا نحو تطبيع العلاقات".

العقوبات المحتملة

بدورها، نقلت وكالة إنترفاكس عن ريابكوف قوله إن روسيا تعرف كيف تقاوم أي عقوبات إضافية محتملة من الولايات المتحدة.

وأضاف "وضعنا في السنوات الماضية أدوات ومخططات تمكننا من تلبية احتياجات معينة إلى حد كبير من خلال استبدال الواردات".

وقد أعلن الكرملين أمس الأربعاء أنه يتعامل بـ"هدوء" مع الانتقادات التي وجهها ترامب مؤخرا إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين واتهمه فيها بالتفوه "بكثير من الترهات" بشأن أوكرانيا.

وقال الكرملين إن روسيا تنتظر من أوكرانيا مقترحات بشأن إجراء الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة، وإنها تتوقع من الرئيس ترامب مواصلة جهوده لحل الصراع في أوكرانيا رغم قرار إدارته استئناف إمدادات السلاح لكييف.

وقال ترامب أول أمس الثلاثاء إنه وافق على إرسال أسلحة دفاعية أميركية إلى أوكرانيا، ويدرس فرض عقوبات إضافية على روسيا.

وكان الرئيس الأميركي قد تعهد في حملته الانتخابية قبل فوزه بولايته الرئاسية الثانية بإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية في غضون يوم واحد، لكنه لم يتمكن من الوفاء بهذا الوعد.