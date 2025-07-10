الاحتلال يقتل فلسطينيا في جنين بزعم طعنه جنديا إسرائيليا

أفادت مصادر للجزيرة باستشهاد مواطن فلسطيني برصاص قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة رمانة غرب مدينة جنين (شمال الضفة الغربية) وقد أقر جيش الاحتلال بقتله إياه زاعما أنه "طعن جنديا إسرائيليا".

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) -نقلا عن مصادر محلية- أن قوات الاحتلال أعدمت المواطن أحمد العمور (55 عاما) بعد إطلاق الرصاص الحي عليه ومن ثم دهسه بواسطة آليه عسكرية، واحتجز جنود الاحتلال جثته. وأضافت الوكالة أن جيش الاحتلال اعتقل أبناء الشهيد.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت عدداً كبيراً من المنازل وحطمت محتوياتها، كما نشرت فرق القناصة في البلدة، وسط استنفار كبير من قبل جنود الاحتلال، وشنت حملة اعتقالات واسعة.

وباستشهاد العمور يرتفع عدد الشهداء في محافظة جنين -منذ بدء العدوان عليها في 21 يناير/كانون ثاني الماضي- إلى 41 شهيداً.

ويكثف جيش الاحتلال من اقتحام بلدات وقرى محافظة جنين منذ بدء العدوان على مدينة ومخيم جنين قبل 171 يوما، ويداهم منازل المواطنين ويخرب محتوياتها ويشن حملات احتجاز واستجواب ميداني للمواطنين ويعتقل عدداً منهم.