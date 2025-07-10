ترجيحات أمنية باحتجاز الحوثيين 6 من بحارة السفينة الغارقة في البحر الأحمر

أفادت مصادر أمنية بحرية اليوم الخميس بأن من المعتقد أن جماعة الحوثيين اليمنية تحتجز 6 من أصل 22 فردا هم طاقم سفينة يونانية هاجمتها وأغرقتها في البحر الأحمر في وقت سابق من الأسبوع.

وأعلن الحوثيون أمس الأربعاء إنقاذ عدد من أفراد طاقم السفينة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وفي غضون ذلك، قالت مصادر أمنية بحرية إن رجال الإنقاذ انتشلوا 3 آخرين من أفراد الطاقم وحارس أمن أحياء في البحر الأحمر اليوم الخميس، وذلك بعد يوم من إغراق جماعة الحوثيين السفينة اليونانية "إترنيتي سي"، وقالوا إنهم يحتجزون بعض أفراد الطاقم الذين لا يزالون في عداد المفقودين.

وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي لمن جرى إنقاذهم حتى الآن إلى 10 أشخاص، من بينهم 8 فلبينيين من أفراد الطاقم وهندي واحد وحارس أمن يوناني.

وقضى الأشخاص الذين تم العثور عليهم اليوم الخميس أكثر من 48 ساعة في المياه، ولا يزال 11 شخصا آخر في عداد المفقودين.

وقال نيكوس جورجوبولوس المسؤول في شركة "ديابلوس للمخاطر البحرية" -ومقرها اليونان- "هذا يمدنا بمزيد من الشجاعة لمواصلة البحث عن المفقودين كما طلب مشغّل السفينة اليونانية، ويظهر أن خطة البحث كانت صحيحة".

ثاني سفينة

و"إترنيتي سي" هي ثاني سفينة يغرقها الحوثيون هذا الأسبوع، واتهمت البعثة الأميركية في اليمن الحوثيين باختطاف العديد من أفراد طاقم السفينة الناجين، ودعت إلى إطلاق سراحهم فورا ودون مشروط.

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي في كلمة بثها التلفزيون إن قوات البحرية التابعة للجماعة أنقذت عددا من أفراد طاقم السفينة وقدّمت لهم الرعاية الطبية ونقلتهم إلى مكان آمن.

وغرقت السفينة أمس الأربعاء بعد أيام من استهداف الحوثيين السفينة "ماجيك سيز" وإغراقها، مما جدد حملة بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 شهدت مهاجمة أكثر من 100 سفينة.

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وفي أعقاب الهجوم الثاني الذي وقع صباح أول أمس الثلاثاء اضطر أفراد الطاقم إلى القفز في المياه، ويقوم رجال الإنقاذ بالبحث عنهم منذ صباح أمس الأربعاء.

وكلتا السفينتين -اللتين تعرضتا للهجوم هذا الأسبوع- كانت ترفع علم ليبيريا، وتديرهما شركات يونانية، وتم إنقاذ جميع أفراد طاقم "ماجيك سيز" قبل غرقها، في حين استهدفت السفينة "إترنيتي سي" لأول مرة بعد ظهر الاثنين الماضي بزوارق مسيّرة وقذائف صاروخية أطلقتها زوارق سريعة.

ويعتقد أن 4 أشخاص لقوا حتفهم، إذ قالت مصادر أمنية بحرية إنهم قتلوا في الهجمات، لكن في حالة التحقق من الأمر ستكون الوفيات الأربع المبلّغ عنها أولى الوفيات جراء هجمات على سفن في البحر الأحمر منذ يونيو/حزيران 2024.