النيجيريون يواجهون قيودا جديدة على تأشيرات السفر لأميركا

أعلنت السفارة الأميركية في لاغوس أن النيجيريين الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة بتأشيرات غير تأشيرة الهجرة سيحصلون الآن على تصريح دخول لمرة واحدة لمدة 3 أشهر، مما يُعد تراجعًا عن نظام التأشيرات متعددة الدخول لمدة تصل إلى 5 سنوات الذي كانوا يستفيدون منه سابقًا.

وجاء في بيان على موقع السفارة "نود أن نؤكد أن مبدأ المعاملة بالمثل في التأشيرات هو إجراء عالمي مستمر، ويخضع للمراجعة والتعديل في أي وقت، مثل زيادة أو تقليص عدد مرات الدخول المسموح بها وفترة الصلاحية".

وذكر مسؤول في وزارة الخارجية النيجيرية لوسائل إعلام محلية أن نيجيريا لا تتبع سياسة مماثلة تجاه المواطنين الأميركيين.

وفي يونيو/حزيران أدرجت إدارة ترامب نيجيريا ضمن قائمة تضم 36 دولة قد تُفرض عليها قيود سفر إذا لم تعالج بعض المخاوف الأمنية والدبلوماسية خلال شهرين.

ولم يرد وزير الخارجية النيجيري يوسف توغار على طلبات التعليق.

ووفقًا لبيانات وزارة الخارجية الأميركية، فقد حصلت نيجيريا على ما يقارب خُمس التأشيرات غير المهاجرة التي أصدرتها الولايات المتحدة في أفريقيا خلال عام 2024، مما يجعلها ثاني أكبر دولة مستقبِلة لتلك التأشيرات بعد جنوب أفريقيا.