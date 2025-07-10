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النيجيريون يواجهون قيودا جديدة على تأشيرات السفر لأميركا

FILE PHOTO: Passengers gather as they check-in their luggages at Murtala Muhammed International Airport in Lagos, Nigeria September 30, 2022. REUTERS/Temilade Adelaja/File Photo
ركاب يتجمعون لتسجيل أمتعتهم بمطار مورتالا محمد الدولي بمدينة لاغوس في نيجيريا (رويترز)
10/7/2025-|آخر تحديث: 13:26 (توقيت مكة)

أعلنت السفارة الأميركية في لاغوس أن النيجيريين الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة بتأشيرات غير تأشيرة الهجرة سيحصلون الآن على تصريح دخول لمرة واحدة لمدة 3 أشهر، مما يُعد تراجعًا عن نظام التأشيرات متعددة الدخول لمدة تصل إلى 5 سنوات الذي كانوا يستفيدون منه سابقًا.

وجاء في بيان على موقع السفارة "نود أن نؤكد أن مبدأ المعاملة بالمثل في التأشيرات هو إجراء عالمي مستمر، ويخضع للمراجعة والتعديل في أي وقت، مثل زيادة أو تقليص عدد مرات الدخول المسموح بها وفترة الصلاحية".

وذكر مسؤول في وزارة الخارجية النيجيرية لوسائل إعلام محلية أن نيجيريا لا تتبع سياسة مماثلة تجاه المواطنين الأميركيين.

وفي يونيو/حزيران أدرجت إدارة ترامب نيجيريا ضمن قائمة تضم 36 دولة قد تُفرض عليها قيود سفر إذا لم تعالج بعض المخاوف الأمنية والدبلوماسية خلال شهرين.

ولم يرد وزير الخارجية النيجيري يوسف توغار على طلبات التعليق.

ووفقًا لبيانات وزارة الخارجية الأميركية، فقد حصلت نيجيريا على ما يقارب خُمس التأشيرات غير المهاجرة التي أصدرتها الولايات المتحدة في أفريقيا خلال عام 2024، مما يجعلها ثاني أكبر دولة مستقبِلة لتلك التأشيرات بعد جنوب أفريقيا.

المصدر: رويترز

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