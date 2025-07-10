القسام تجمع معلومات استخباراتية دقيقة عن جيش الاحتلال

نقل موقع "والا "الإسرائيلي عن مصادر أمنية في إسرائيل قولها إن كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- نجحت في جمع معلومات استخباراتية دقيقة عن جيش الاحتلال في مختلف محاور قطاع غزة وتستخدمها في هجماتها.

وأضافت المصادر أن حماس استعانت بهذه المعلومات "لتنفيذ هجمات منظمة بالقنص، وإطلاق صواريخ مضادة للدبابات، واستخدام العبوات الناسفة على مسافات مختلفة وبتشكيلات مختلفة، بما في ذلك إطلاق النار من أسلحة خفيفة وقذائف الهاون".

وحسب المصادر، فإن "حماس نجحت في تعيين قادة ميدانيين جدد، وتدير منظومة القتال بأسلوب حرب العصابات من خلال نظام أوامر منظم ينتقل من القيادة في مدينة غزة ومن مخيمات الوسط إلى باقي محاور القتال" على الرغم من الضغوط على قائد حماس في قطاع غزة عز الدين الحداد.

ونقل الموقع عن ضابط احتياط كبير بالجيش الإسرائيلي قوله "لا يجب التقليل من موجات الحر في قطاع غزة والرطوبة التي تعيق القتال المستمر وتسبب إرهاقا للمقاتلين وانخفاضا في الفاعلية العملياتية، مما يتيح للمخربين فرصة للهجوم".

يذكر أن كتائب القسام نفذت عددا من العمليات النوعية في غزة في الآونة الأخيرة آخرها كمين المركب الذي تعرضت له قوة من قوات جيش الاحتلال في بيت حانون شمالي القطاع.

واعترف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي آفي ديفرين بمقتل 4 من كتيبة "نيتسح يهودا" التي تضم يهودا متطرفين، وآخر من لواء الشمال في هجمات نفذت بعبوات ناسفة على أوقات متقاربة.