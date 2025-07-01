وسائل إعلام إيرانية تتحدث عن "سيناريو الحرب الثانية"

تناولت بعض الصحف ووسائل الإعلام الإيرانية ومواقع التواصل إمكانية عودة الحرب مجددا، ودعت إلى ضرورة الوحدة الوطنية في إحباط أي هجوم عسكري آخر على إيران.

ووفقا لتقرير أعده مراسل الجزيرة في طهران نور الدين الدغير، فقد عنونت صحيفة "شرق" الإصلاحية افتتاحيتها بـ"سيناريو الحرب الثانية"، حيث تحدثت عن إمكانية اندلاع الحرب مجددا، وشددت على أهمية الوحدة الوطنية في إحباط أي هجوم جديد.

وعلى منصة "إكس"، تساءل الناشط محمد يار أحمد عن إمكانية تجدد الحرب، في حين استبعد ناشط آخر قيام حرب جديدة بين إيران وإسرائيل في المنظور القريب.

وكان موضوع إمكانية تجدد الحرب حاضرا على شاشة التلفزيون الرسمي الإيراني أيضا، حيث قال الأستاذ بجامعة طهران إبراهيم متقي في حوار إن الولايات المتحدة وإسرائيل ستشنان حربا جديدة على البلاد خلال أسبوع.

كما استضاف التلفزيون الرسمي علي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني، والذي تحدث عن لحظات استهداف جلسة للمجلس الأعلى للأمن القومي واستهداف المرشد علي خامنئي، مؤكدا على أن المفاوضات كانت خدعة أميركية لشن الحرب.