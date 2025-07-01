مصابان بينهما طفل في غارة إسرائيلية بالنبطية جنوبي لبنان

أُصيب لبنانيان بينهما طفل اليوم الثلاثاء بغارة إسرائيلية استهدفت بلدة حاروف بقضاء النبطية جنوب البلاد، ضمن خروقات تل أبيب المتواصلة لوقف إطلاق النار مع حزب الله في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية -نقلا عن وزارة الصحة- بإصابة رجل وطفل بجروح طفيفة في غارة بمسيّرة إسرائيلية على الطريق المؤدي إلى منطقة الجبل الأحمر في النبطية.

وقالت الوكالة في وقت سابق إن مسيّرة إسرائيلية استهدفت صباحا منزلا غير مأهول في منطقة الجبل الأحمر بين بلدتي شوكين وحاروف في قضاء النبطية.

بدوره، أفاد مراسل الجزيرة بأن مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا تجاه أحد المنازل الخالية في أطراف بلدة حاروف، مما أدى إلى إصابته بأضرار مادية.

وفي قضاء مرجعيون (جنوب) نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة في اتجاه أحياء بلدة العديسة.

ومساء الاثنين، أفادت الوكالة بأن الطيران المسير الإسرائيلي حلّق في أجواء مدينة صور، تزامنا مع إقامة المجالس العاشورائية في ساحة القسم وفي منطقة الآثار.

ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار، ارتكبت إسرائيل نحو 3 آلاف خرق، مخلفة ما لا يقل عن 224 قتيلا و513 جريحا، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية.