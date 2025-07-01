ارتفاع عدد الشهداء في القطاع وانتقاد أممي لمنهجية الاحتلال بالتجويع

استمر الاحتلال الإسرائيلي بمجازره في حق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث استشهد 109 فلسطينيين منذ فجر اليوم الثلاثاء، وفي الوقت ذاته حذرت مؤسسات دولية من مخاطر المجاعة التي باتت تهديدا حقيقيا.

وقال مجمع ناصر الطبي إن 5 شهداء -بينهم طفلان- وصلوا إلى المستشفى إثر قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس.

وأدى قصف الاحتلال على شارع كشكو في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة إلى استشهاد 10 فلسطينيين وفقدان 40.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارات وأحزمة نارية عنيفة على مناطق واسعة في قطاع غزة ولاسيما مدينتي غزة وخان يونس، وأن صدى الانفجارات يسمع في جنوب ووسط فلسطين.

وأضافت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أرسل تنبيها للمستوطنين يطمئنهم فيه بأن الأصوات القوية التي تُسمع ناتجة عن قصف عنيف لقطاع غزة.

وفي الوقت ذاته، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن حصيلة الشهداء منذ استئناف إسرائيل حرب الإبادة في 18 مارس/آذار الماضي بلغت 6315 شهيدا و22 ألفا و64 مصابا.

وبينت الوزارة أن حصيلة شهداء المساعدات عبر الآلية الأميركية الإسرائيلية ممن وصلوا إلى المستشفيات ارتفعت منذ 27 مايو/أيار الماضي إلى 600

شهيد وأكثر من 4 آلاف مصاب، ليرتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 56 ألفا 647 شهيدا و13 ألفا و105 مصابين.

تهجير وتجويع

وفي إطار ممارسات الاحتلال واستهدافه المدنيين الفلسطينيين ذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن أكثر من 82% من مناطق القطاع تخضع لأوامر التهجير، وأن المهجرين لا يجدون مكانا يلجؤون إليه، في حين قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن أهالي القطاع أصبحوا محصورين في أقل من خُمس مساحة غزة، الأمر الذي جعل الأونروا تصف الوضع في القطاع بالقول "نشهد مذبحة في غزة، والجوع يُستخدم سلاحا، والتهجير القسري أصبح حكما بالإعدام".

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بدوره، قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن القنابل تسقط على الخيام، والناس يقتلون وهم يحاولون إطعام أنفسهم وعائلاتهم، مضيفا أن عمال الإغاثة أنفسهم يعانون من الجوع.

وفي ظل هذا الوضع المتردي أكد برنامج الأغذية العالمي أن فرصة التصدي للمجاعة في غزة تتلاشى بسرعة، وزاد من تردي الوضع الإنساني استهداف الاحتلال المرافق الصحية، وقد عبرت عن ذلك منظمة الصحة العالمية التي اعتبرت أن الهجمات على المرافق الصحية -التي تكافح للاستمرار- تفاقم الضغط عليها.

وفي إطار عمليات التجويع الممنهجة التي لجأ إليها الاحتلال، كشفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الثلاثاء أن الإبادة الإسرائيلية في غزة قضت على الزراعة في القطاع المحاصر، موضحة أنه "لم يتبق سوى 4.6% من أراضي غزة صالحة للزراعة".

وتابعت المنظمة في بيان لها أن ندرة الأراضي الصالحة للزراعة دفعت بعض سكان القطاع إلى الزراعة في قطع أراض مؤقتة بين الخيام أو على أنقاض المنازل المتضررة.