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عاجل| ترامب: رفعت العقوبات عن سوريا من أجل منح البلاد فرصة

1/7/2025-|آخر تحديث: 19:47 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

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