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عاجل | المحكمة العليا في إسرائيل تقرر تعليق جلسة النظر بتعيين رئيس الشاباك الجديد بسبب التضارب في مواقف الحاضرين

1/7/2025-|آخر تحديث: 11:49 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

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