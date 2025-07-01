إسرائيل تعترض صاروخا من اليمن وهاكابي يهدد بـ"قاذفة بي 2″

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو اعترض صاروخا أُطلق من اليمن بعد رصد إطلاقه، حسبما زعم، فيما توعد السفير الأميركي بإسرائيل مايك هاكابي بإرسال قاذفات بي 2 لليمن.

وقد سادت حالة من الرعب والخوف في شوارع عدة من مدن إسرائيلية حيث اختبأ البعض في الملاجئ في حين استلقى آخرون على الأرض، وذلك بعد تفعيل صفارات الإنذار في تل أبيب الكبرى والقدس ووسط إسرائيل.

من جهته، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بالرد على جماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيين)، قائلا في بيان إن "مصير اليمن هو مصير طهران".

وتابع "بعد أن ضربنا رأس الأفعى في طهران، سنستهدف الحوثيين في اليمن أيضا.. من يرفع يده ضد إسرائيل، ستُقطع يده".

وسارع السفير الأميركي في إسرائيل مايك هاكابي لتهديد اليمن بالقول "ربما على قاذفات بي 2 أن تزور اليمن"، وذلك إشارة إلى قصف الولايات المتحدة لمفاعل فوردو النووي الإيراني بتلك القاذفات خلال حرب الـ12 يوما مع إسرائيل.

وأثنى هاكابي على منظومة اعتراض الصواريخ، مشيرا إلى أنه من حسن الحظ "يتيح لنا نظام الاعتراض المذهل التوجه للملاجئ والانتظار حتى زوال الخطر".

اعتراض الصاروخ

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن منظومة حيتس الإسرائيلية اعترضت الصاروخ اليمني، وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن السلطات أغلقت المجال الجوي مؤقتا إثر إطلاق الصاروخ.

ومنظومة "حيتس" أو "آرو" هي منظومة دفاعية مصممة للدفاع الصاروخي بعيد المدى، واعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي للأرض.

في المقابل، قالت جماعة الحوثيين إنهم نفذوا عملية استهدفت مطار اللد المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي، وإن العملية حققت هدفها بنجاح وتسببت في هروب الملايين وتوقف حركة المطار، بسحب الحوثيين.

وأضافت الجماعة أن سلاح الجو المسير نفذ 3 عمليات ضد أهداف في يافا وعسقلان وأم الرشراش.

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ومنذ استئناف الاحتلال عدوانه على قطاع غزة قبل أكثر من 100 يوم، أطلقت جماعة أنصار الله 53 صاروخا باليستيا باتجاه إسرائيل، وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي.

في سياق متصل، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أنه اعترض صاروخين أطلقا من جنوب قطاع غزة تجاه مستوطنات قريبة. وقال الجيش، في بيان إن سلاح الجو اعترض صاروخين تم إطلاقهما من جنوب قطاع غزة واجتازا الحدود، دون وقوع إصابات.

ودوّت صفارات الإنذار في مستوطنات مفتاحيم وعميوز ويشع ونير يتسحاق وبري غان المتاخمة لغزة، للتحذير من إطلاق قذائف صاروخية، وأعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) "قصف مغتصبتي "نير إسحاق" و"مفتاحيم" برشقة صاروخية من طراز "Q20″ من منطقة تتواجد فيها آليات العدو شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع".