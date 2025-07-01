ممداني يتقدم بالانتخابات البلدية وترامب يهدد باعتقاله

حقق المرشح الشاب لمنصب رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني فوزا وصف بالمذهل بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، في حين هدده الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاعتقال إذا لم يتعاون مع دائرة الهجرة والجمارك في حربه ضد المهاجرين غير النظاميين.

وأكد مجلس الانتخابات في مدينة نيويورك، اليوم الثلاثاء، تحقيق ممداني الفوز، مما يمهد الطريق أمام السياسي حديث العهد ليكون مرشح الحزب لانتخابات رئاسة البلدية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأظهرت نتائج الاقتراع، الذي تم بنظام التصويت حسب ترتيب التفضيلات، أن ممداني حصل على 56% من الأصوات في الجولة الثالثة من التصويت، حيث يتطلب الفوز نيل أكثر من 50% من الأصوات. وكان ممداني عضوا غير معروف في مجلس ولاية نيويورك حين بدأ حملته.

وبصفته المرشح الديمقراطي، سيواجه ممداني رئيس البلدية الحالي إريك آدامز الذي يخوض الانتخابات كمرشح مستقل بعد مواجهته تهم فساد وقرار وزارة العدل في وقت لاحق بإسقاط القضية.

وتسبب الفوز المفاجئ لممداني (33 عاما) -وهو مسلم مولود في أوغندا ويصف نفسه بأنه اشتراكي ديمقراطي- على السياسي المخضرم والمؤيد لإسرائيل أندرو كومو في إثارة القلق بين الديمقراطيين، الذين يخشون أن تؤدي آراؤه السياسية لجعلهم هدفا للجمهوريين.

"شيوعي مجنون"

وفي اليوم التالي لفوز ممداني، وصفه الرئيس دونالد ترامب بأنه "شيوعي مجنون بنسبة 100%"، في حين وعدت ذراع حملات الحزب الجمهوري الانتخابية في الكونغرس بربطه بكل ديمقراطي ضعيف في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.

وفي مقطع فيديو جديد، قال ممداني إن هدفه هو "استعادة تأييد الناخبين للحزب الديمقراطي"، وأشار إلى أنه هيمن على بعض أحياء مدينة نيويورك التي صوتت لترامب في الانتخابات الرئاسية العام الماضي.

وبعد أن أكدت لجنة الانتخابات فوز ممداني، قال ترامب حين سئل عن الطريقة التي سيتعامل بها معه إذا فاز وحاول منع اعتقال المهاجرين غير الشرعيين "سنضطر إلى اعتقاله، نحن لا نحتاج إلى شيوعي في هذا البلد. ولكن إذا أصبح لدينا واحد فسأراقبه بعناية شديدة نيابة عن الأمة".

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وقال ممداني، في وقت سابق، إن المداهمات التي تستهدف المهاجرين "ترهب الناس" وإن من ينفذونها لا يعيرون اهتماما للقانون.

كما أدى انتقاد ممداني لحرب إسرائيل على غزة إلى صنع فجوة بينه وبين عدد كبير من الديمقراطيين الرئيسيين، وأثار اتهامات ضده بمعاداة السامية، وهو ما نفاه بشدة.