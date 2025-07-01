شهيدان في رام الله والخليل وتواصل الاقتحامات بالضفة

استشهد فلسطينيان اليوم الثلاثاء برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في حادثتين منفصلتين خلال اقتحامات نفذها في مدينتي رام الله والخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد الفتى أمجد نصار عواد حوشية (16 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي على دوار المنارة، وسط رام الله، وهو من بلدة يطا جنوب الخليل، ويقيم في كفر عقب شمال القدس.

وأوضحت أن حوشية استشهد بينما كانت قوات من الجيش الإسرائيلي تداهم عددا من منازل المواطنين، حيث خربت محتوياتها، وأجرت تحقيقيا ميدانيا مع عدد من الشبان.

كما أفادت الوكالة الفلسطينية بأن قوات الاحتلال المتمركزة على معبر الظاهرية (ميتار)، أطلقت النار صوب الشاب سامر بسام الزغارنة، من سكان بلدة الرماضين جنوب الخليل، ما أدى إلى إصابته بجروح حرجة أدت إلى استشهاده.

وبينت الوكالة أن القوات الإسرائيلية سلّمت جثمان الزغارنة للطواقم الطبية الفلسطينية، ونُقل إلى مستشفى دورا الحكومي جنوب الضفة الغربية.

وباستشهاد حوشية والزغارنة يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 988 فلسطينيا على الأقل، وأصيب نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

شهيدان في رام الله والخليل واقتحامات واسعة بالضفة الغربيةhttps://t.co/PkcXjJsc9F — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 1, 2025

اقتحامات واعتقالات

وقالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال اعتقلت 45 فلسطينيا من الخليل ونابلس ورام الله وطولكرم وقلقيلية بالضفة فجر اليوم.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار جنوب الخليل ونفذت حملة اعتقالات واسعة.

كما اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم العين للاجئين الفلسطينيين غرب محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكر شهود عيان أن قوة إسرائيلية اقتحمت مخيم العين وحاصرته من كافة الجهات، ثم دفعت بتعزيزات عسكرية.

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ويعد اقتحام العين الأحدث الذي ينفذه الجيش الإسرائيلي ضد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، بالتزامن مع تصعيده حرب الإبادة ضد قطاع غزة.

وتزيد معاناة مخيمات الضفة الغربية مع الاجتياحات المتكررة لها من قبل قوات الاحتلال، والتدمير المستمر للمنازل والبنى التحتية، والإغلاقات والتضييق على الحواجز.