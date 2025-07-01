بؤرة استيطانية جديدة شرق الضفة المحتلة واستمرار عمليات الهدم شمالها

أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة في منطقة المعرجات شمال غرب مدينة أريحا شرق الضفة الغربية المحتلة، وهي الخامسة من نوعها على امتداد طريق المعرجات.

وكشف المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو، اليوم الثلاثاء، أن المستوطنين نصبوا خيمة وجلبوا صهاريج مياه ومولدا كهربائيا قبل أيام، وشرعوا بتسييج الموقع تمهيدا لتحويله إلى مستعمرة، في مشهد بات يتكرر في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

ووصف بيان للمنظمة هذه البؤرة بأنها "واحدة من أكثر الخطوات الاستيطانية خطورة خلال الأشهر الأخيرة"، معتبرة أنها "تمثل رأس حربة في مشروع زاحف يهدف إلى تهويد المناطق الرعوية المفتوحة، وخنق المجتمعات البدوية الأصيلة التي تعيش هناك منذ عقود طويلة".

وشددت على أن هذا المشهد بات يتكرر في مختلف مناطق (ج)، "حيث تُخلق بؤرة استيطانية بأبسط الوسائل لكنها سرعان ما تتحول إلى موقع محصن، ثم إلى مستوطنة".

ووفقا لتقارير فلسطينية فقد بلغ عدد المستوطنين في الضفة المحتلة في نهاية عام 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية.

هدم واقتحامات

وفي شمال الضفة المحتلة واصلت جرافات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، هدم المباني السكنية في مخيمي طولكرم ونور شمس، تزامنا مع استمرار عدوان الاحتلال لليوم الـ156 تواليا على المدينة ومخيمها، واليوم الـ143 على مخيم نور شمس.

وتواصلت عمليات الهدم وسط تعزيزات عسكرية مكثفة، وجاء تنفيذا لمخطط أعلنت عنه سلطات الاحتلال في مايو/أيار الماضي، يقضي بهدم 106 مبان في كلا المخيمين، تشمل 58 مبنى في مخيم طولكرم وحده، وتضم أكثر من 250 وحدة سكنية، وعشرات المنشآت التجارية، إضافة إلى 48 مبنى في مخيم نور شمس، بذريعة فتح طرق وتغيير المعالم الجغرافية.

وكانت سلطات الاحتلال قد سلّمت يوم أمس الاثنين مالكي 104 منازل وبنايات في مخيم طولكرم إخطارات هدم، بذريعة أغراض عسكرية، وأمهلتهم 72 ساعة، مطالبة إياهم بإخراج مقتنياتهم، بدءا من يوم غد الأربعاء.

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وأدت إجراءات الاحتلال تلك لتهجير أكثر من 5 آلاف عائلة من المخيمين، أي ما يزيد على 25 ألف فلسطيني، وتدمير أكثر من 500 منزل تدميرا كليا، و2573 منزلا تضررت جزئيا.

في الوقت ذاته، اقتحم جيش الاحتلال مدينة نابلس من حاجز الطور شمالي الضفة المحتلة، وشن عمليات دهم واعتقال في صفوف المواطنين، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدات بيت فوريك وقصره وبيتا ويتما وبزاريا قضاء نابلس، وبلدة السيلة الحارثية قضاء جنين.