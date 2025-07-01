إسقاط 60 مسيّرة أوكرانية وأنباء عن سيطرة روسيا على لوغانسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أن وحدات الدفاع الجوي دمرت 60 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل، دون تعليق من الجانب الأوكراني، في وقت أفاد مسؤول بفرض السيطرة الروسية على منطقة لوغانسك الأوكرانية.

وقالت الدفاع الروسية إن معظم المسيّرات أُسقطت فوق مناطق بجنوب غرب البلاد وفوق شبه جزيرة القرم والبحر الأسود وبحر آزوف.

ولم تعلن وزارة الدفاع الأوكرانية من جانبها عن الأمر أو عن إسقاط أي مسيّرات روسية خلال الليلة الماضية.

وفي لوغانسك شرقي أوكرانيا، قال المسؤول المعين من جانب روسيا لرئاسة المنطقة ليونيد باسيتشنيك للتلفزيون الرسمي الروسي إن القوات الروسية سيطرت بشكل كامل على المنطقة، بعد أكثر من 3 سنوات من اندلاع الحرب في البلاد في فبراير/شباط 2022.

ولوغانسك، التي تبلغ مساحتها 26 ألفا و700 كيلومتر مربع، أول منطقة أوكرانية تقع بالكامل تحت سيطرة القوات الروسية منذ أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سبتمبر/أيلول 2022 ضم لوغانسك، إلى جانب مناطق دونيتسك وخيرسون وزاباروجيا التي تسيطر موسكو على أجزاء منها، إلى روسيا، وهي خطوة اعتبرتها الدول الأوروبية الغربية غير قانونية ولم تعترف بها معظم دول العالم.

ولم تصدر وزارة الدفاع الروسية تعليقا حتى الآن، كما لم تعلق أوكرانيا بعد على الأمر.

وتسيطر روسيا على ما يقرب من 19% من أراضي أوكرانيا، بما في ذلك لوغانسك وأكثر من 70% من مناطق دونيتسك وزاباروجيا وخيرسون وأجزاء من مناطق خاركيف وسومي ودنيبروبتروفسك.