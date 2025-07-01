أردوغان يدين رسوما مسيئة للنبي نشرتها مجلة تركية

أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -اليوم الثلاثاء- رسوما مسيئة للنبي محمد نشرتها مجلة تركية، ووصفها بأنها "استفزاز دنيء متخفٍ في صورة فكاهية".

وقال أردوغان في كلمة خلال نشاط حزبي بالعاصمة أنقرة "منذ أن تشرفت الأمة التركية بالإسلام تميزت بحبها لرسول الله، وأهم ما يميزها هذا الحب".

وأضاف أن "الاستهزاء برسولنا الكريم من قبل أناس لا أخلاق لهم ولا يعرفون قيم الأمة ولا يعرفون الحشمة والأدب أمر غير مقبول"، مؤكدا أنه "سيحاسَب أمام القانون كل من أساء إلى نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- وغيره من الأنبياء".

وقال "سنتابع الأمر ما دمنا في المنصب، ولن نتسامح مع أي شخص يهين قيمنا المقدسة في هذا البلد"، قبل أن يختم قائلا "واجبنا الأساسي حماية ذكرى نبينا الحبيب وإرثه الثمين الذي أنار دربنا وملأ قلوبنا بالرحمة، ونحن نعتبر ذلك شرفا لنا".

في الأثناء، تظاهر المئات في إسطنبول ضد مجلة "ليمان" المعارضة، والتي تقف وراء الرسوم، وهتفوا مرددين "ليمان.. لا تنسوا شارلي إيبدو".

وشهدت جادة الاستقلال في وسط إسطنبول صدامات بين محتجين والشرطة بعد الإعلان عن اعتقال صاحب الرسم و3 من زملائه الصحفيين.

لا نية خبيثة

في الأثناء، صدرت 6 أوامر اعتقال بحق محررين وموظفين في المجلة متهمين بنشر رسم "يسيء صراحة إلى القيم الدينية".

ونفى رئيس تحرير المجلة تونكاي أكغون -الذي كان خارج البلاد- وجود أي نية خبيثة، وقال "هذا الرسم لا يمثل بأي حال من الأحوال صورة كاريكاتيرية للنبي محمد"، مشيرا إلى أن الرسم يعود إلى مسلم قُتل في غزة خلال القصف الإسرائيلي.

وقال وزير الداخلية علي يرلي قايا إنه أوقف 4 منهم، بينهم رسام الكاريكاتير، مؤكدا أن "هؤلاء الأفراد الوقحين سيحاسبون على أفعالهم أمام القضاء".

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ويُظهر الرسم المذكور شخصين في السماء فوق مدينة دمرتها القنابل، ويقول أحدهما فيما يصافح الآخر "السلام عليكم، أنا محمد"، ويرد عليه الشخص الثاني قائلا "السلام عليكم، أنا موسى".

وفي منشور على منصة إكس، أكدت المجلة أن "الرسام أراد إظهار العدالة للشعب المسلم المضطهد عبر تصوير مسلم قتله إسرائيلي، ولم يكن يقصد أبدا التقليل من القيم الدينية".

وفي مارس/آذار 2002 زار رسامو الكاريكاتير في "شارلي إيبدو" مجلة ليمان ونشروا مع زملائهم الأتراك عددا خاصا، وأشارت المجلة الفرنسية في حينه إلى "ليمان" على أنها "أختنا التركية الصغرى".

من جانبه، ندد ممثل منظمة "مراسلون بلا حدود" في تركيا إيرول أونديروغلو -اليوم الثلاثاء- بعمليات التوقيف التي قامت بها السلطات التركية وبتدخل الشرطة، قائلا "يجب أن تكون سلامة رسامي الكاريكاتير الآن القضية الرئيسية للسلطات".