وزير إيراني: طهران تستهدف استئناف العلاقات مع القاهرة

قال وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية الإيراني رضا صالحي أميري، إن محادثات ثنائية أجريت لاستئناف العلاقات مع مصر، مؤكدا أن "إستراتيجية الحكومة تهدف لإعادة فتح الطريق إلى مصر".

جاء ذلك في مقابلة للوزير مع وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، تحدث فيها عن نتائج زيارته الأخيرة لمصر الشهر الماضي، وقال إنها استهدفت "استئناف العلاقات مع مصر، التي يبلغ عدد سكانها 115 مليون نسمة ولديها إمكانات حضارية وتراثية ودينية هائلة".

وأكد الوزير أن "المصريين مهتمون بتطوير العلاقات مع إيران، وإرادة الحكومتين هي تمهيد الطريق لذلك"، مشيرا إلى "ضرورة إرساء علاقات دبلوماسية سياسية بين البلدين"، وموضحا أنه "تم اتخاذ خطوات جيدة حتى الآن، ولا توجد عقبات جدية أمام تطوير السياحة".

وتابع الوزير الإيراني: "بحضور وجهود وزير الخارجية، تستأنف العلاقات السياسية، ومع استئناف العلاقات السياسية، تسهل العلاقات الثقافية أيضا".

من جهة أخرى، أفاد أميري بأن "إيران دعت القطاع الخاص المصري للمشاركة في مشاريع سياحية إيرانية كبرى"، معلنا استعداد بلاده لتسهيل الرحلات الجوية والبرية بين البلدين، وتنظيم رحلات سياحية تاريخية ودينية مشتركة.

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يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان تبادلا التهنئة بعيد الأضحى المبارك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما الخميس الماضي، وأكدا خلاله أهمية تجنب التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

وجاء الاتصال بعد زيارة أجراها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للقاهرة والتقى خلالها بالسيسي الاثنين الماضي.