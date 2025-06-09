ماكرون: الحصار المفروض على دخول المساعدات إلى غزة "فاضح"

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين إن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية إليه أمر "فاضح"، داعيا مجددا إلى وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى، وإعادة فتح المعابر.

وأضاف ماكرون أن فرنسا "متيقظة… وتقف إلى جانب جميع مواطنيها عندما يكونون في خطر"، بعد اعتراض القوات الإسرائيلية سفينة تقل ناشطين مؤيدين للفلسطينيين، بينهم 6 فرنسيين فجر اليوم الاثنين.

وأكد أن فرنسا "أوصلت كل الرسائل" إلى إسرائيل لضمان حماية الناشطين و"تمكينهم من العودة إلى الأراضي الفرنسية".