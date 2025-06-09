وقفات احتجاجية في لندن وبرلين بعد اختطاف إسرائيل السفينة مادلين

نظم مناصرون للقضية الفلسطينية، اليوم الاثنين، وقفات احتجاجية في العاصمة البريطانية لندن، والعاصمة الألمانية برلين، دعما للسفينة مادلين التي اختطفتها إسرائيل قرب قطاع غزة.

فقد أقام بريطانيون وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الخارجية، وذلك بعد ساعات من سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على السفينة مادلين واعتقال الناشطين الذين كانون على متنها.

ويطالب المتظاهرون الحكومة بالتدخل لحماية السفينة التي تحمل علم بريطانيا والناشطين السلميين الذين كانوا في رحلة لكسر الحصار على غزة.

كما تشهد العاصمة الألمانية برلين وقفة احتجاجية دعما لأسطول الحرية الذي يسعى لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

واعتبر المشاركون أن إسرائيل اختطفت النشطاء على متن السفينة "مادلين" في المياه الدولية، منتقدين ما وصفوه صمت الحكومة الألمانية.

والليلة الماضية، سيطر الجيش الإسرائيلي على السفينة الإغاثية مادلين، واحتجز جميع الناشطين الـ12 الذين كانوا على متنها بعد تهديدات أمس بمنع وصولها إلى قطاع غزة، ومطالبتها بالعودة.

ووصلت "مادلين" إلى ميناء أسدود وسط إسرائيل بعد منعها من بلوغ قطاع غزة لكسر الحصار المشدد عليه، وفق ما أكدته هيئة البث الإسرائيلية.

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وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن مصلحة السجون تستعد لاحتجاز نشطاء "مادلين" وجهزت لهم زنازين منفصلة بسجن غفعون في الرملة.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال نقلت عن مصدر قوله إن الناشطين على متن "مادلين" سيخضعون للتحقيق في قاعدة عسكرية بميناء أسدود، كما سيعرض عليهم فيلم عن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.