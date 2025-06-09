44 شهيدا بغزة منذ الفجر أغلبهم قرب مراكز مساعدات

أعلنت مصادر صحية في قطاع غزة استشهاد مزيد من الفلسطينيين قرب مراكز مساعدات الشركة الأميركية، في حين ارتفعت حصيلة الشهداء في مناطق متفرقة من القطاع إلى 44 منذ فجر اليوم الاثنين.

وأفادت مصادر في "مجمع ناصر الطبي" باستشهاد 14 فلسطينيا قرب مراكز مساعدات الشركة الأميركية في مدينة رفح جنوبي القطاع.

وفي وسط القطاع، أفاد "مستشفى العودة" في النصيرات، بإصابة أكثر من 30 شخصا، إثر إطلاق مسيرات إسرائيلية القنابل والرصاص على تجمعات للمواطنين قرب مركز مساعدات غرب رفح.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" -المدعومة أميركيا وإسرائيليا- تسببت في استشهاد 130 فلسطينيا، وإصابة ألف آخرين.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي إن المؤسسة تروج الأكاذيب، وتدعي زورا أن المقاومة تهددها وتمنعها من توزيع المساعدات، مؤكدا أن أي مؤسسة تزعم أنها إنسانية بينما تنفذ مخططات عسكرية لا يمكن اعتبارها جهة إغاثية.

#تغطية_مباشرة – مستشفيات غزة تقول إن أكثر من 30 فلسطينيا استشهدوا بقصف إسرائيلي على القطاع، وقافلة برية تنطلق من #تونس نحو معبر #رفح بهدف كسر الحصار#حرب_غزة

https://t.co/v19GON9gPi — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 9, 2025

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ارتفاع الحصيلة

ومع تواصل القصف الإسرائيلي على القطاع، قالت مصادر في مستشفيات غزة إن 44 شهيدا استشهدوا بنيران الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.

وأفاد مصدر في مستشفى الشفاء بمدينة غزة باستشهاد امرأة وإصابة آخرين في قصف على منطقة الصفطاوي شمالي المدينة. كما أفاد مصدر طبي آخر باستشهاد طفل، وإصابة آخر، بقصف مدفعي على محيط دوار التوام، شمال غربي مدينة غزة.

وفي وقت سابق، أعلن مصدر طبي بالمستشفى المعمداني في مدينة غزة استشهاد 11 فلسطينيا إثر القصف المتواصل على حيي، الشجاعية والزيتون، شرقي المدينة منذ فجر اليوم، كما واصلت قوات الاحتلال قصف حي الشجاعية، شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.

وفي الشمال، انتشلت طواقم "الهلال الأحمر الفلسطيني" عددا من الشهداء والمصابين، إثر قصف مدفعي على شارع غزة القديم في جباليا البلد. ونُقل الشهداء والمصابون إلى "مجمع الشفاء الطبي" بمدينة غزة.

وفي الجنوب، أفاد مصدر طبي في "مستشفى ناصر" بخان يونس، باستشهاد 7 فلسطينيين، وإصابة آخرين معظمهم من الأطفال، إثر قصف من مسيرة إسرائيلية على خيام تؤوي نازحين في منطقة المواصي، غربي خان يونس.

شهداء من الشرطة

وفي السياق، قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة إن ضابطا وعنصرا من الشرطة ومواطنا استشهدوا في استهداف الاحتلال قوة شرطة بمخيم النصيرات.

ودانت الوزارة جريمة الاحتلال بقصفه القوة أثناء قيامها بواجبها في الحفاظ على ممتلكات المواطنين وملاحقة لصوص في مخيم النصيرات، وأكدت الوزارة أن العدوان الإسرائيلي المتكرر لن يمنعها من مواصلة القيام بواجباتها.

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وفي حصيلة جديدة، قالت وزارة الصحة في غزة إن 47 شهيدا، و388 مصابا، وصلوا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفق وزارة الصحة، فإن عدد ضحايا حرب الإبادة على غزة ارتفع، منذ أكتوبر 2023، إلى 54 ألفا و927 شهيدا، وأكثر من 226 ألفا و600 مصاب.