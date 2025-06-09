تبادل لإطلاق النار بين القوات الأفغانية وتنظيم الدولة قرب مطار كابل

قال مصدر أمني للجزيرة إن تفجيرا وتبادلا لإطلاق النار وقع بين القوات الأفغانية ومسلحي تنظيم الدولة الإسلامية قرب مطار العاصمة كابل.

وفي فبراير/شباط الماضي، قُتل شخص وأصيب 3 آخرون في هجوم "انتحاري" بالقرب من مكاتب حكومية في العاصمة كابل.

وفي الشهر ذاته، تبنى تنظيم الدولة هجوما "انتحاريا" أوقع 8 قتلى أمام مصرف شمال أفغانستان بينما كان مسؤولون من الحكومة -التي شكلتها طالبان منذ توليها مقاليد الحكم في البلاد- يستلمون رواتبهم منه.

وفي ديسمبر/كانون الأول، قُتل وزير اللاجئين خليل حقّاني في العاصمة بهجوم انتحاري أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عنه.

ويشن مسلحون من أفرع لتنظيم الدولة في أفغانستان أعمال تمرد ضد حركة طالبان منذ عودتها إلى السلطة.