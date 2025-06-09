عاجل | مجلس الأمن القومي الإيراني: سنهاجم منشآت إسرائيل النووية السرية بدقة إذا استهدفت منشآتنا النووية

عاجل | قائد الحرس الثوري الإيراني: وزارة الاستخبارات حصلت على معلومات عسكرية ونووية حساسة للكيان الصهيوني

عاجل | مجلس الأمن القومي الإيراني: الحصول على معلومات استخباراتية عن منشآت إسرائيل النووية سيجعل ردنا بالمثل دقيقا

عاجل | قائد الحرس الثوري الإيراني: إصابة صواريخنا ستصبح أدق بفضل المعلومات الاستخباراتية التي حصلنا عليها من الصهاينة

عاجل | قائد الحرس الثوري الإيراني: هذا الإنجاز شكل مرة أخرى ضربة قاضية لادعاءات القدرات الاستخباراتية للصهاينة

التفاصيل بعد قليل..