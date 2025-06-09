عاجل | مجلس الأمن القومي الإيراني: سنهاجم منشآت إسرائيل النووية السرية بدقة إذا استهدفت منشآتنا النووية
9/6/2025-|آخر تحديث: 20:50 (توقيت مكة)
عاجل | مجلس الأمن القومي الإيراني: سنهاجم منشآت إسرائيل النووية السرية بدقة إذا استهدفت منشآتنا النووية
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التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة