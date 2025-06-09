أخبار|قطر

الجزيرة تدين الهجوم الإسرائيلي على السفينة مادلين

TOPSHOT - An image grab from footage released by Freedom Flotilla Coalition on June 9, 2025 shows activists on board the Gaza-bound aid boat Madleen, with their hands in the air, as they are being intercepted by the Israeli forces in international waters before reaching the blockaded Palestinian territory.
الجزيرة حملت الحكومة الإسرائيلية مسؤولية سلامة مراسلها عمر فياض الذي كان ينقل حدث الاستيلاء على السفينة (الفرنسية)
9/6/2025-|آخر تحديث: 14:27 (توقيت مكة)

أدانت شبكة الجزيرة الإعلامية الهجوم الإسرائيلي على السفينة مادلين واحتجاز مراسل الشبكة عمر فياض والناشطين الآخرين.

وحملت شبكة الجزيرة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية سلامة مراسلها الذي كان ينقل حدث الاستيلاء على السفينة.

وكان الجيش الإسرائيلي سيطر الليلة الماضية على السفينة الإغاثية واحتجز جميع الناشطين على متنها بعد تهديدات أمس الأحد بمنع وصولها إلى قطاع غزة، ومطالبتها بالعودة.

وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن مصلحة السجون تستعد لاحتجاز نشطاء سفينة "مادلين" وجهزت لهم زنازين منفصلة بسجن غفعون في الرملة.

وأضافت أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أوعز بمنع إدخال أجهزة الاتصال والراديو والتلفزيون إلى السجون وحظر أي رموز فلسطينية.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلت عن مصدر قوله إن الناشطين على متن السفينة سيخضعون للتحقيق في قاعدة عسكرية بميناء أسدود، كما سيعرض عليهم فيلم عن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأبحرت السفينة "مادلين" من إيطاليا وعلى متنها 12 ناشطا من فرنسا وألمانيا والبرازيل وتركيا والسويد وإسبانيا وهولندا، في الأول من يونيو/حزيران الجاري، لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة الذي يعاني وضعا إنسانيا كارثيا.

إعلان
المصدر: الجزيرة + الجزيرة + وكالات

إعلان