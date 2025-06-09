ترامب يعتزم توقيع إلغاء العقوبات على سوريا خلال أيام

أفاد موقع "المونيتور" اليوم الاثنين نقلًا عن مسؤولين أميركيين بأن الرئيس دونالد ترامب سيوقع خلال أيام أمرا تنفيذيا يلغي مجموعة من العقوبات على سوريا.

وأوضح المسؤولون الأميركيون أن هذا القرار التنفيذي هو "إلغاء كامل لهيكل العقوبات المفروضة على سوريا"، مشيرين إلى أن قرار ترامب قد يشمل أيضا التدابير التي منعت الأميركيين من تصدير الخدمات لسوريا.

وكان ترامب أعلن رفع العقوبات المفروضة على دمشق -خلال خطابه في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي خلال زيارته للرياض منتصف الشهر الماضي- في خطوة لاقت ترحيبا من الحكومة السورية ودول عربية، واعتُبرت تغييرا كبيرا في السياسة الأميركية.

كما عقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اليوم التالي لإعلانه رفع العقوبات عن سوريا اجتماعا مع الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، في لقاء هو الأول من نوعه بين رئيسين أميركي وسوري منذ 25 عاما.

وقال الرئيس الأميركي -في كلمة خلال انعقاد القمة الخليجية الأميركية- إن "الولايات المتحدة تبحث تطبيع العلاقات مع سوريا بعد اللقاء بالشرع"، مشددا على أن قراره برفع العقوبات عن سوريا كان لمنح البلاد فرصة جديدة.

ولاحقا أعلن دبلوماسيون في بروكسل أن دول الاتحاد الأوروبي أعطت اليوم الضوء الأخضر لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لدعم تعافيها، عقب الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول.