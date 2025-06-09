الجيش الإسرائيلي يدعو إلى إخلاء 3 موانئ يمنية حتى إشعار آخر

دعا الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إلى إخلاء موانئ رأس عيسى والحديدة والصليف في اليمن، والتي تسيطر عليها جماعة أنصار الله (الحوثيين).

وحذّر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الموجودين في تلك الموانئ بضرورة إخلائها حتى إشعار آخر.

وكان الجيش الإسرائيلي أصدر في 14 مايو/أيار الماضي تحذيرا بإخلاء 3 موانئ في اليمن، وقال إن المناطق التي سيتم استهدافها هي رأس عيسى والحديدة والصليف، وذلك عقب وقت قصير من إعلانه أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا أُطلق من اليمن.

وقبل ذلك بأربعة أيام قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن سلاح الجو بدأ هجوما على موانئ الحوثيين في اليمن، بعدما أصدر تحذيرات لليمنيين بإخلاء 3 موانئ.

ويستهدف الحوثيون إسرائيل بالصواريخ، مساندةً للفلسطينيين في غزة، ويقولون إنهم مستمرون في ذلك ما دامت تواصل تل أبيب حرب الإبادة في القطاع، بعد هجمات بحرية سابقة ضد سفن إسرائيلية أو مرتبطة بها.

وقد شنّت إسرائيل غارات عدة على اليمن، إحداها في 6 مايو/أيار الماضي، وألحقت أضرارا بالمطار الرئيسي في العاصمة صنعاء، وأودت بحياة عدد من المدنيين اليمنيين، إلى جانب غارات سابقة على مينائي رأس عيسى ومدينة الحديدة غربي البلاد.