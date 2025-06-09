الوكالة الذرية: حددنا 3 مواقع كان بها تخصيب لليورانيوم في إيران

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين إن نقص المعلومات يمنعها من تأكيد طبيعة البرنامج النووي الإيراني، في ظل مساع غربية لتقديم مشروع قانون يدين طهران.

وقال المدير العام للوكالة رافائيل غروسي خلال مؤتمر صحفي في فيينا إنه لا يمكن الجزم أن البرنامج النووي الإيراني مدني بسبب نقص المعلومات من الجانب الإيراني، وأكد تحديد الوكالة 3 مواقع كان بها تخصيب لليورانيوم في إيران.

في غضون ذلك، نقل التلفزيون النمساوي عن مصدر دبلوماسي تأكديه وجود مساع غربية لتقديم مشروع قرار يدين إيران في اجتماع الوكالة الذرية الذي انطلق اليوم في فيينا ويستمر حتى الجمعة.

والأحد، حذرت إيران من تقليص التعاون مع الوكالة إذا أصدر مجلس محافظيها قرارا يدينها.

مقترح إيراني

في هذه الأثناء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحافي إن بلاده ستقدم مقترحها إلى الولايات المتحدة عبر سلطنة عمان بمجرد إتمامه.

وأضاف بقائي أنه "مقترح معقول ومنطقي ومتوازن، ونوصي بشدة الجانب الأميركي باغتنام هذه الفرصة"، وانتقد المقترح الأميركي قائلا إنه "يفتقر إلى العديد من العناصر"، من دون الخوض في التفاصيل.

والأسبوع الماضي، قالت إيران إنها تلقت "عناصر" من الاقتراح الأميركي للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي لطهران، لكنها اعتبرت أن المقترح يحتوي على "كثير من الالتباسات".

إعلان

وقال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إن المقترح الأميركي لا يشير إلى رفع العقوبات عن طهران.

وأجرى البلدان 5 جولات تفاوض بوساطة عُمانية منذ أبريل/نيسان سعيا إلى إيجاد بديل من الاتفاق الدولي المبرم مع إيران في عام 2015. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تخلّى عن ذلك الاتفاق في ولايته الرئاسية الأولى في عام 2018.

ووفق الوكالة الذرية، فإن إيران هي القوة غير النووية الوحيدة التي تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، علما بأن سقف مستوى التخصيب كان محددا عند 3,67% في اتفاق عام 2015.

يذكر أن صنع رأس نووية يتطلب تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%.