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عاجل | الإدارة العسكرية الأوكرانية: دفاعاتنا تتصدى لهجوم متواصل بالمسيرات في سماء كييف وندعو السكان لالتزام الملاجئ

9/6/2025-|آخر تحديث: 01:00 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

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