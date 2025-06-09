رويترز: إيطاليا تنهي عقودا أبرمتها مع شركة إسرائيلية للتجسس

كشفت وثيقة برلمانية، اليوم الاثنين، أن إيطاليا أنهت عقودا كانت قد أبرمتها مع شركة باراغون الإسرائيلية لبرامج التجسس، بعد اتهامات للحكومة الإيطالية باستخدام تقنيات الشركة لاختراق هواتف معارضين.

ونقلت وكالة رويترز -التي أوردت الخبر- عن القائمين على تطبيق واتساب للتراسل التابع لشركة "ميتا" أن برنامج التجسس الإسرائيلي باراغون استهدف عشرات المستخدمين، ومن بينهم صحفي وأعضاء في جمعية خيرية لإنقاذ المهاجرين في البحر معارضة لسياسات رئيسة الوزراء جورجا ميلوني.

ووفق رويترز، فإن مصادر حكومية قالت في فبراير/شباط إن برنامج التجسس الإسرائيلي استهدف هواتف 7 أشخاص في إيطاليا، ونفت الحكومة أي تورط لها في أنشطة غير مشروعة، وقالت إنها طلبت من الوكالة الوطنية للأمن السيبراني التحقيق في الأمر.

وأظهر تقرير حديث نشرته اللجنة البرلمانية المعنية بالأمن، أن أجهزة المخابرات الإيطالية علّقت في البداية عقدها مع باراغون، ثم أنهته بعد موجة غضب إعلامي أثارتها عمليات التجسس.

وأشار تقرير اللجنة البرلمانية إلى أن وكالتي المخابرات الإيطالية المحلية والأجنبية قامتا بإبرام عقود مع باراغون في عامي 2023 و2024 على التوالي، واستخدمتا خدمات الشركة ضد عدد محدود من الأشخاص، بإذن من المدعي العام في البلاد.

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وذكر التقرير أيضا أن وكالة المخابرات الأجنبية الإيطالية استخدمت برنامج التجسس للبحث عن الهاربين ومكافحة الهجرة غير النظامية والإرهاب والجريمة المنظمة، وتهريب الوقود والتجسس، كما استخدمته في أنشطة تتعلق بالأمن الداخلي للبلاد.