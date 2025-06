روسيا تقصف مطارا عسكريا بأوكرانيا وتبادل جديد للأسرى

قالت أوكرانيا، اليوم الاثنين، إن روسيا شنت هجوما واسعا بالمسيّرات خلال الليلة الماضية، استهدف أساسا مطارا عسكريا غرب البلاد، في حين واصل البلدان تبادل أسرى الحرب، وقد شمل هذه المرة شبانا تقل أعمارهم عن 25 عاما.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان، أن الدفاعات الجوية أسقطت 460 طائرة مسيّرة من أصل 479 أطلقتها روسيا، و19 صاروخا من أصل 20.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إهنات إن مطارا عسكريا قريبا من الحدود الغربية للبلاد كان الهدف الرئيسي للهجوم الروسي الأحدث منذ الضربة الأوكرانية غير المسبوقة، التي استهدفت قاذفات إستراتيجية في العمق الروسي.

وقالت السلطات المحلية إن المطار العسكري يقع في مدينة دوبنو التي تبعد نحو 60 كيلومترا عن الحدود الأوكرانية مع بولندا، التي أعلن جيشها أن مقاتلاته ومقاتلات قوات حليفة حلّقت في وقت مبكر من صباح اليوم لحماية المجال الجوي للبلاد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الهجوم جاء في إطار الرد على هجمات نفذتها أوكرانيا على قواعد روسية هذا الشهر، وأشارت إلى أن "كل المنشآت المحددة" للهجوم استُهدفت.

🇺🇦🇷🇺🚨‼️ RUSSIA HITS UKRAINIAN DUBNO AIRPORT:

– Up to 5 MiG-29 aircraft were destroyed

– Just before the Russian attack, there was also one F-16 at the airfield, it is unclear if it was hit or not.

– A strong fire continues on the territory of the airfield, including aviation… pic.twitter.com/G68C0Z6AQX

— Lord Bebo (@MyLordBebo) June 9, 2025