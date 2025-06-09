روسيا تقصف مطارا عسكريا بأوكرانيا وتبادل جديد للأسرى

قالت أوكرانيا، اليوم الاثنين، إن روسيا شنت هجوما واسعا بالمسيّرات خلال الليلة الماضية، استهدف أساسا مطارا عسكريا غرب البلاد، في حين واصل البلدان تبادل أسرى الحرب، وقد شمل هذه المرة شبانا تقل أعمارهم عن 25 عاما.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان، أن الدفاعات الجوية أسقطت 460 طائرة مسيّرة من أصل 479 أطلقتها روسيا، و19 صاروخا من أصل 20.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إهنات إن مطارا عسكريا قريبا من الحدود الغربية للبلاد كان الهدف الرئيسي للهجوم الروسي الأحدث منذ الضربة الأوكرانية غير المسبوقة، التي استهدفت قاذفات إستراتيجية في العمق الروسي.

وقالت السلطات المحلية إن المطار العسكري يقع في مدينة دوبنو التي تبعد نحو 60 كيلومترا عن الحدود الأوكرانية مع بولندا، التي أعلن جيشها أن مقاتلاته ومقاتلات قوات حليفة حلّقت في وقت مبكر من صباح اليوم لحماية المجال الجوي للبلاد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الهجوم جاء في إطار الرد على هجمات نفذتها أوكرانيا على قواعد روسية هذا الشهر، وأشارت إلى أن "كل المنشآت المحددة" للهجوم استُهدفت.

🇺🇦🇷🇺🚨‼️ RUSSIA HITS UKRAINIAN DUBNO AIRPORT: – Up to 5 MiG-29 aircraft were destroyed – Just before the Russian attack, there was also one F-16 at the airfield, it is unclear if it was hit or not. – A strong fire continues on the territory of the airfield, including aviation… pic.twitter.com/G68C0Z6AQX — Lord Bebo (@MyLordBebo) June 9, 2025

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ضربة كبيرة

وفي المعسكر المقابل، أعلنت وزرة الدفاع الروسية السيطرة على مناطق جديدة في مقاطعة "دنيبرو بيتروفسك"، جنوب شرقي أوكرانيا. وقالت إنها وجّهت ضربة كبيرة لأحد المطارات التي تتمركز فيها الطائرات التكتيكية للقوات الأوكرانية في مقاطعة "روفنو"، شمال غربي أوكرانيا.

كما قالت الرئاسة الروسية إن موسكو تحتفظ بحرية التصرف في نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى، وقد تستخدمها عند الضرورة.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف أن الهدف من الإستراتيجية المعتمدة لتطوير البحرية الروسية هو ضمان تلبية عملية التطوير لما سماها الحقائق الراهنة، وأشار إلى أن القوات الروسية في مقاطعة دنيبرو بيتروفسك تعمل على إنشاء منطقة عازلة.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن المسؤول في الكرملين نيكولاي باتروشيف قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق على إستراتيجية جديدة لتطوير البحرية الروسية حتى عام 2050.

وجاء ذلك بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية أمس أن قواتها عبرت الحدود الإدارية لمقاطعة دنيبرو بيتروفسك من دونيتسك، وأنها تعمل على توسيع عملياتها داخل أراضي المقاطعة.

وأمس، قال ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي إن دخول القوات الروسية مقاطعة دنيبرو بيتروفسك الأوكرانية يعني أن مَن يرفض الاعتراف بواقع الحرب في المفاوضات، سيواجه واقعا جديدا على الأرض.

مسار التفاوض

وبشأن المحادثات مع كييف، لفت بيسكوف إلى أن روسيا ستواصل الحوار مع أوكرانيا، رغم التغيرات الكبيرة في رؤية روسيا لجوهر نظام كييف. وأكد التزام بلاده باتفاقيات تبادل الأسرى التي تم التوصل إليها في إسطنبول، مشيرا إلى أن الأمر لا ينطبق على أوكرانيا.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، استعادة المجموعة الأولى من جنود القوات المسلحة الروسية ممن تقل أعمارهم عن 25 عاما إلى روسيا، وفقا للاتفاق الذي تم بين موسكو وكييف خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات بين الجانبين في إسطنبول.

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وجاء في بيان وزارة الدفاع أن روسيا سلّمت في المقابل عددا مماثلا من أسرى الحرب إلى الجانب الأوكراني.

بدوره، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن عمليات التبادل بدأت لإعادة الأوكرانيين إلى ديارهم من الأسر، وستستمر على مراحل في الأيام المقبلة.

وأضاف زيلينسكي، في تصريحات بكييف، أن من بين الفئات التي يجري استعادتها الجرحى والمصابون بجروح خطرة، إضافة إلى من هم دون سن الـ25. ووصف عملية التبادل بالمعقدة للغاية، وبأن فيها تفاصيل حساسة.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، قال رئيس الوفد الروسي المفاوض فلاديمير ميدينسكي إن الوفد الأوكراني بدأ في مفاوضات عام 2022 أكثر استقلالية وحرية من هذا العام، مضيفا أن شروط معاهدة السلام 2022 بالنسبة لأوكرانيا كانت أكثر ليونة من تلك التي نعرضها اليوم.