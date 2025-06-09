حجاج بيت الله الحرام يختتمون المناسك ويؤدون طواف الوداع

اختتم حجاج بيت الله الحرام -اليوم الاثنين- أداء مناسك الركن الخامس من أركان الإسلام. وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) بأن ضيوف الرحمن رموا في آخر أيام الحج وثالث أيام التشريق الجمرات الثلاث في منى، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة.

وأوضحت "واس" أن ضيوف الرحمن في ختام موسم الحج توجهوا بعد ذلك لأداء طواف الوداع في حركة اتسمت بالسهولة سواء في مساراتهم بالذهاب للرمي أو إلى مكة المكرمة.

وشهد المسجد الحرام، منذ ساعات الصباح الباكر، توافد أعداد كبيرة من الحجاج الذين أدوا نسكهم في أجواء إيمانية يملؤها الخشوع والطمأنينة سائلين الله تعالى القبول والتيسير.

وأشارت "واس" إلى أنه بعد رمي الجمرات اليوم، تودع مواكب الحجيج مشعر "منى" بعد قضاء نسكهم وإتمام أدائهم للركن الخامس من أركان الإسلام، وهم يحملون أجمل الذكريات.

ولفتت الوكالة إلى أن "قصة وداع منى للحجاج تبقى عالقة في الذاكرة، فكل اللحظات والدقائق والأماكن والبقع في المشاعر المقدسة عاشوا فيها ذكريات وقصصا جميلة ملؤها الحب والسعادة، وعمروها بالطاعات والذكر والعبادة لله، وسكبوا فيها الدموع والعبرات رغبة ورهبة بين يدي مولاهم الرحمن، يحدوهم الأمل والرجاء بقبول النسك ومغفرة الذنوب".

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وأمس، أنهى الحجاج المتعجلون مناسكهم، في حين بقي الحجاج غير المتعجلين حتى اليوم آخر أيام التشريق. ويعد طواف الوداع واجبا لمن أراد الخروج من مكة، ويلزم من تركه دم، إلا الحائض والنفساء فإنهما تخرجان من مكة من غير طواف الوداع ولا شيء عليهما.

ويقصد بعض الحجاج المدينة المنورة، بعد أداء مناسك الحج كما جرت العادة، حيث المسجد النبوي وقبر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وعديد من المساجد والمواقع الإسلامية ذات الارتباط الوثيق بالسيرة النبوية.

ومن جانبه، أوضح المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد السعودية حسين القحطاني -في بيان نقلته "واس"- أن موسم حج هذا العام 1446هـ يمثل نهاية ارتباط المناسك بفصل الصيف.

وأشار القحطاني إلى أن المواسم الثمانية القادمة ستحل في فصل الربيع، وتأتي أخرى مثلها في فصل الشتاء، ثم تأتي مواسم خريفية تتصاعد فيها درجات الحرارة تدريجيا، حتى يعود فصل الصيف إلى موسم الحج بعد نحو 25 عاما.

وبيّن أن هذا التغير يأتي ضمن الدورة الزمنية للتقويم القمري، مما يعزز فرص أداء المناسك في أجواء أكثر اعتدالا خلال المواسم القادمة.

وقد انطلق موسم الحج يوم الأربعاء -الموافق الثامن من ذي الحجة الجاري- بيوم التروية في منى، وشهد الخميس الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة.

والجمعة أول أيام عيد الأضحى المبارك، بدأ رمي الجمرات في منى ثم نحر الهدي وطواف الإفاضة بمكة المكرمة، ومن السبت إلى الاثنين رمي جمرات مجددا في مِنَى، والختام بطواف الوداع.

وكانت هيئة الإحصاء السعودية قد أعلنت الخميس الماضي -في بيان- أن عدد الحجاج هذا العام سجل مليونا و673 ألفا و230 شخصا من داخل المملكة وخارجها.