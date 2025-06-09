ترامب: إيران مفاوض صعب وتطلب أشياء لا يمكن تنفيذها

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين إن إيران مفاوض صعب المراس، مشيرا إلى أنها تطلب أشياء لا يمكن تنفيذها في ظل استمرار المحادثات بشأن التوصل إلى اتفاق نووي.

وأضاف ترامب أنه بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الملف الإيراني وموضوعات أخرى، مشيرا إلى أن الاتصال سار بشكل جيد.

وقال ترامب خلال حدث اقتصادي في البيت الأبيض "نقوم بالكثير من العمل بشأن إيران في الوقت الراهن.. الأمر ليس سهلا… إنهم مفاوضون متمرسون".

وقال نحاول التوصل لاتفاق مع إيران حتى لا يحدث دمار وموت، مشيرا إلى أن إيران تطلب أشياء لا يمكن تنفيذها، وأنها تسعى لتخصيب اليورانيوم.

وقد أفاد موقع "يسرائيل هيوم" بإجراء مكالمة بين نتنياهو وترامب ونقل الموقع عن مسؤول بالبيت الأبيض أنها ركّزت على إيران.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال في مؤتمر صحفي إن بلاده ستقدم مقترحها إلى الولايات المتحدة عبر سلطنة عمان بمجرد إتمامه.

وأضاف بقائي أنه "مقترح معقول ومنطقي ومتوازن، ونوصي بشدةٍ الجانب الأميركي باغتنام هذه الفرصة"، وانتقد المقترح الأميركي قائلا إنه "يفتقر إلى العديد من العناصر"، من دون الخوض في التفاصيل.