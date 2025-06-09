إصابة 4 جنود يابانيين بانفجار داخل قاعدة أميركية في أوكيناوا

أصيب 4 من أفراد قوات الدفاع الذاتي اليابانية اليوم الاثنين في انفجار بمستودع لتخزين الذخيرة داخل قاعدة كادينا الجوية التابعة للجيش الأميركي في أوكيناوا جنوبي البلاد.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية إن الانفجار وقع أثناء استعداد أفراد قوات الدفاع الذاتي للقيام بعمليات تفكيك قنابل.

وذكر مسؤولون يابانيون أن إصابات الجنود ليست خطيرة، موضحين أن الانفجار وقع أثناء عملهم في المستودع.

ووفقا للمسؤولين المحليين، لم يصدر أي أمر إخلاء للسكان المجاورين.

يذكر أن المنشأة داخل قاعدة كادينا تستخدم لتخزين الذخيرة غير المنفجرة مؤقتا، وتضم أوكيناوا معظم المنشآت العسكرية الأميركية في اليابان.