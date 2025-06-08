كشف استطلاع رأي، نشر اليوم الأحد، دعم 61% من الإسرائيليين لإبرام صفقة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للإفراج عن جميع المحتجزين في غزة دفعة واحدة، مقابل إنهاء الحرب والخروج من القطاع.

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه "معهد لِزر للأبحاث" لصالح موقع "والا" العبري، أن 61% من الإسرائيليين يدعمون إبرام صفقة إفراج عن جميع الأسرى المحتجزين في غزة دفعة واحدة، مقابل معارضة 24%.

وقال 15% من الإسرائيليين ممن استُطلعت آراؤهم إنهم غير متأكدين من تأييد أو رفض الصفقة.

وشمل الاستطلاع عينة مكونة من 500 شخص تمثّل البالغين من السكان في إسرائيل (يهود وعرب) بعمر 18 عاما فما فوق، بهامش خطأ في العينة 4.4%.

وأظهر الاستطلاع أنه في حال أجريت الانتخابات في إسرائيل اليوم، فإنّ المعارضة بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت، ستتمكن من تشكيل الحكومة، بحصدها 65 مقعدا من أصل 120، منها 27 مقعدا لحزب بينيت وحده.

علما بأن تشكيل حكومة في إسرائيل يتطلب حصد 61 مقعدا على الأقل في البرلمان.

وبحسب الاستطلاع، فإنّ الائتلاف الحاكم الحالي بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيحصد 45 مقعدا، منها 21 مقعدا فقط لحزب الليكود بقيادة نتنياهو.

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ومن المقرر إجراء الانتخابات العام المقبل، ويرفض نتنياهو -المطلوب للعدالة الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة- دعوات المعارضة إلى تبكيرها، في ظل استمرار الحرب المتواصلة على غزة للشهر العشرين.

وتشهد الحكومة الحالية برئاسة نتنياهو، أزمات سياسية عدة، أبرزها إصرار أحزاب دينية مشاركة في الائتلاف الحاكم على الدعوة لحل الكنيست (البرلمان) وإسقاط الحكومة الحالية لعدم إقرارها قانونا يمنع اليهود المتدينين (الحريديم) من التجنيد بالجيش.

وتتصاعد هذه الأزمة بينما تشن إسرائيل بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 181 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.