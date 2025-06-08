نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن والدة الجندي الإسرائيلي توم روتشتين الذي قتل مؤخرا في كمين بخان يونس، أن الجيش تعرف على ابنها بواسطة الحمض النووي.

وأكدت أن جثة ابنها تلاشت، وكذلك القوة التي كانت معه.

وأضافت أن ابنها تبخر من العالم، وأنها لم تحظ حتى بالحصول على جثته.

ويوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل خمسة جنود إسرائيليين وإصابة جنديين آخرين في كمين استهدف مبنى انهار عليهم بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام الإسرائيلية إن قوة مكونة من 12 جنديا من وحدة نخبة تعرضت لكمين وانهار مبنى مفخخ عليهم في خان يونس.

ولاحقا، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد إيفي دفرين إن 4 جنود قتلوا، كما أصيب 5 جنود آخرين، جندي بجروح خطيرة و4 بجروح متوسطة.

وأوضح أن القوة كانت تعمل في منطقة خان يونس في منشأة وصفها بـ"الإرهابية" تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وأنه في حوالي الساعة السادسة صباحا انفجرت عبوة ناسفة أدت إلى انهيار جزء من المبنى.

وقدم مراسل القناة الـ11 آيتيسيك زوارتس سردا أكثر تفصيلا للحادث، مؤكدا أن الواقعة وقعت عند الساعة السادسة و10 دقائق صباحا، عندما دخل الجنود ومشطوا المبنى.