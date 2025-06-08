"حدث أمني" بالشجاعية وصاروخ إسرائيلي "كاد يحدث كارثة"

تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أنباء أولية لما سمته "حدثا أمنيا" في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، في إشارة إلى عملية جديدة للمقاومة الفلسطينية ضد قوات جيش الاحتلال الذي يواصل عدوانه على القطاع.

وفي خبر متزامن، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مروحية عسكرية هبطت في مستشفى "شاعري تصيدق" في القدس المحتلة، فيما بدا أنها كانت تنقل جرحى جراء العملية في الشجاعية.

وفي حي الشجاعية أيضا، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في وقت سابق أنها أجهزت الثلاثاء الماضي على جنديين إسرائيليين من المسافة صفر بشارع النزاز شرق الحي.

وكانت الكتائب أعلنت أيضا استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع "دي 9" بقذيفة الياسين 105 أمس السبت قرب موقع اليرموك في حي المنارة بمدينة خان يونس (جنوبي القطاع).

وفي سياق مواز، نشرت مجموعة تطلق على نفسها اسم "كتائب الشهيد محمد الضيف" مقطعا مصورا قالت إنه يظهر استهدافها حشودا للجيش الإسرائيلي في غلاف غزة بـ3 صواريخ.

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ميدانيا أيضا، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم إن صاروخا أطلقه جنود في القطاع "غيّر مساره وكاد يصيبهم ويؤدي إلى كارثة".

وقالت حماس -التي كثفت عملياتها النوعية خلال الأيام الأخيرة- إن المقاومة تدير حرب استنزاف ردا على الإبادة ضد المدنيين، وتفاجئ إسرائيل يوميا بتكتيكات متجددة.

من جهتها، بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مشاهد قالت إنها من كمين نفذه مقاتلوها استهدف قوة إسرائيلية عبر تفجير عبوات وقذائف في تل الزعتر شرق جباليا شمالي القطاع.

وقالت السرايا -في مقطع فيديو عرضته قناة الجزيرة– إن العبوات والقذائف جرى هندستها عكسيا في تل الزعتر.

وأظهرت المشاهد الإعداد والتحضير للعبوات والقذائف بأدوات يسيرة لدى عناصر السرايا، ثم وضعها في حفرة استعدادا لتفجيرها.

كما تضمنت المشاهد عملية رصد جنود الاحتلال الإسرائيلي قبل دخولهم المنزل المفخخ، إضافة إلى رصد مسرح العملية وصولا للتفجير.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 180 ألف فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة غير مسبوقة.