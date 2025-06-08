أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

إعلام أميركي: جرحى بتحطم طائرة صغيرة في تينيسي

تحطمت طائرة في ولاية تينيسي الأمريكية، وعلى متنها ما بين 16 و20 شخصًا. ولم تُعرف بعد الحصيلة الدقيقة للضحايا
صور نشرتها منصات تواصل من موقع سقوط الطائرة (مواقع التواصل)
8/6/2025-|آخر تحديث: 23:23 (توقيت مكة)

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بتحطم طائرة على متنها نحو 20 شخصا فوق منطقة سكنية في تولاهوما بولاية تينيسي جنوب شرقي الولايات المتحدة.

وقالت وسائل إعلام أميركية إن عددا من ركاب الطائرة المنكوبة أصيبوا وبعضهم حالته حرجة إثر تحطم الطائرة.

وتوالت حوادث الطيران بأميركا منذ مطلع العام، ففي الأول من فبراير/شباط سقطت طائرة طبية في حي مزدحم بفيلادلفيا، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 19 آخرين.

وفي الثامن من الشهر ذاته، قتل 6 ركاب كانوا على متن طائرة صغيرة تحطمت في ولاية ألاسكا بشمال غربي البلاد.

وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي، اصطدمت طائرة ركاب بمروحية عسكرية في العاصمة واشنطن، مما أدى إلى مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 67.

المصدر: الصحافة الأميركية

إعلان