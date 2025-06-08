إعلام أميركي: جرحى بتحطم طائرة صغيرة في تينيسي

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بتحطم طائرة على متنها نحو 20 شخصا فوق منطقة سكنية في تولاهوما بولاية تينيسي جنوب شرقي الولايات المتحدة.

وقالت وسائل إعلام أميركية إن عددا من ركاب الطائرة المنكوبة أصيبوا وبعضهم حالته حرجة إثر تحطم الطائرة.

⚡#BREAKING USA: A plane crashed in Tennessee, USA, with between 16-20 people on board. The exact casualties toll is not yet known. pic.twitter.com/44HTtengZN — The Outpost (@outpostosint) June 8, 2025

وتوالت حوادث الطيران بأميركا منذ مطلع العام، ففي الأول من فبراير/شباط سقطت طائرة طبية في حي مزدحم بفيلادلفيا، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 19 آخرين.

وفي الثامن من الشهر ذاته، قتل 6 ركاب كانوا على متن طائرة صغيرة تحطمت في ولاية ألاسكا بشمال غربي البلاد.

وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي، اصطدمت طائرة ركاب بمروحية عسكرية في العاصمة واشنطن، مما أدى إلى مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 67.