21 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شن غارات مكثفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم الأحد، ما أدى إلى استشهاد 21 فلسطينياً حتى الآن، بينهم نساء وأطفال، وسط تحذيرات متصاعدة من انهيار وشيك للقطاع الصحي.

وأفادت مصادر طبية في مستشفيات غزة أن إجمالي عدد الشهداء منذ ساعات الفجر ارتفع إلى 21 شهيدا جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على مختلف مناطق القطاع.

وأفاد مجمع ناصر الطبي بانتشال جثماني شهيدين إثر قصف إسرائيلي على منطقة معن شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

من جهتها، أعلنت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) عن استشهاد طفلة فلسطينية صباح اليوم متأثرة بجروحها التي أصيبت بها في قصف إسرائيلي سابق استهدف مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

كما ذكرت الوكالة أن مواطنا فلسطينيا استُشهد وأُصيب عدد آخر من المدنيين، جراء نيران جيش الاحتلال قرب مركز مساعدات تابع للشركة الأميركية (مؤسسة غزة الإنسانية) في محور نتساريم وسط القطاع.

وأضافت الوكالة أن 4 فلسطينيين آخرين استشهدوا وأصيب العشرات بنيران الاحتلال قرب مركز مساعدات آخر تابع للشركة ذاتها غربي مدينة رفح، في وقت تواصل فيه القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في المدينة.

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وفي منطقة المواصي غربي خان يونس، استشهد 5 فلسطينيين، بينهم طفلتان، إثر قصف استهدف خيام النازحين الذين كانوا قد لجؤوا إلى المنطقة في وقت سابق هربا من العدوان الإسرائيلي العنيف في مناطق أخرى.

وفي شمال القطاع، أكد مصدر في مستشفى الشفاء استشهاد 8 فلسطينيين جراء قصف استهدف جباليا البلد شمالي القطاع. كما أُصيب مسن وطفلة في قصف على منطقة العطاطرة في بيت لاهيا.

المستشفيات على شفا الانهيار

وحذر المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى -اليوم الأحد- من أن مستشفيات قطاع غزة تواجه أزمة إنسانية خانقة مع قرب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي المشدد على القطاع.

وقال المتحدث في تصريح للجزيرة: "كميات الوقود المتوفرة حاليا في مستشفيات غزة تكفي ليومين فقط. بعد ذلك، سنواجه شللا تاما في الخدمات الصحية."

وأضاف: "ندعو المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر بشكل عاجل والسماح بدخول المواد الطبية والوقود إلى غزة، لتفادي كارثة صحية وشيكة."

وأشار المتحدث إلى أن الوضع الميداني يفاقم الأزمة الصحية، إذ أن المصابون يواجهون صعوبة بالغة في الوصول إلى المستشفيات، خصوصا في جنوب غزة، بسبب استمرار العمليات العسكرية والإغلاق الكامل للطرقات.

كما كشف أن قسم الكلى الصناعية في مستشفى شهداء الأقصى توقف عن العمل نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي عطلت عمل الأجهزة الطبية.

تصعيد عسكري مستمر

ميدانيا، أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي فجّرت مباني سكنية شرق مخيم جباليا شمالي القطاع. كما أطلقت مروحية إسرائيلية نيرانها على منازل في شرق مدينة غزة، في تصعيد متواصل منذ ساعات الفجر.

وتأتي هذه التطورات بينما يعيش قطاع غزة وضعا إنسانيا كارثيا في ظل الحصار المستمر ونقص الإمدادات الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات متكررة من انهيار القطاع الصحي إذا لم يُسمح بإدخال الوقود والمستلزمات الطبية.

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ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي، إبادة جماعية بغزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 180 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين منهم أطفال، فضلا عن الدمار الواسع.